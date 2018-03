El Cristo de la Humildad saldrá por primera vez en procesión el Sábado de Pasión

Sábado, 24 de marzo de 2018

Las puertas del templo de San Martín abrirán sus puertas para la salida de la Cruz de guía, el Cristo de San Damián y la imagen titular de la Hermandad

El Sábado de Pasión (24 de marzo) procesionará por primera vez en la Semana Santa de Salamanca el Santísimo Cristo de la Humidad de la Hermandad Franciscana. Las puertas de la Iglesia de San Martín se abrirán a las 22 horas para dar paso a la cruz de guía. En su recorrido, se celebrará un acto penitencial en el Patio Chico (acompañado por el coro de cámara del Casino de Salamanca).

La Hermandad Franciscana aportará “tres obras de arte enraizadas con nuestra tierra y el franciscanismo”, tal y como explica José Fernando Santos,Vice Hermano Mayor de la Hermandad Franciscana. La cruz de guía realizada por el escultor zamorano Ricardo Flecha, “como una interpretación del Cristo de las Batallas de la catedral salmantina, el primer crucificado de nuestra diócesis asociado a su restablecimiento con la llegada del Obispo Jerónimo”; el Cristo de San Damián, “icono del franciscanismo, en una pintura sobre tabla realizada por la artista salmantina Paloma Pájaro, en la que aparecen los patronos de la Orden Franciscana y de Salamanca”; y la imagen titular, el Santísimo Cristo de la Humildad, obra del escultor Fernando Mayoral, “que tras muchos años de creación y con varias muestras en nuestra ciudad, no tenía ninguna imagen en la Semana Santa salmantina”.

Historia

La Hermandad franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad fue erigida canónicamente en Octubre de 2016. Se fundó a partir de una iniciativa de José Manuel Ferreira Cunquero tras el fallecimiento en 2015 de un familiar suyo, fray Romualdo Fernández Ferreira, responsable de la Custodia franciscana en Siria. Esta circunstancia avivó un mensaje de recuerdo y apoyo hacia los cristianos de Tierra Santa. Se constituyó un grupo promotor de 8 personas, que con gran entusiasmo vieron en la hermandad una institución estable que pudiera materializar y propagar aquél mensaje de una manera eficiente, tanto desde el aspecto económico, a través de las cuotas (un mínimo del 50% de las mismas) y donativos, como desde la oración y la sensibilización en los cultos de la Hermandad y en la manifestación pública de fe de su procesión penitencial.

En mayo de 2016 se aprobaron el Acta Fundacional y los Estatutos de la Hermandad. Desde el espíritu franciscano, la hermandad nacía para promover iniciativas y oraciones en favor de la fraternidad y concordia de todos los cristianos, especialmente de los que comparten nuestra fe en Tierra Santa y lo hace a través de la Custodia franciscana de aquéllos Santos Lugares. La Junta de Semana Santa de Salamanca aprobó su inclusión en diciembre de 2016.

El Santísimo Cristo de la Humildad, tallada por el escultor Fernando Mayoral, es la imagen titular. Expuesta al culto en la Iglesia de San Martín.

José Fernando Santos,Vice Hermano Mayor: “Vivimos esta Semana Santa con intensidad e ilusión”

Semana Santa muy especial para la Hermandad Franciscana, ¿cómo la están viviendo?

Efectivamente, va a ser muy especial. La Hermandad no nace con fines procesionistas, sino para apoyar a nuestros hermanos perseguidos en el mundo por razones de su fe, particularmente en Tierra Santa. No obstante, somos conscientes de que la marcha penitencial supone el acto de mayor sensibilización, tanto para dar a conocer aquélla situación, como por el efecto llamada que puede suponer para la captación de nuevos hermanos. Al tratarse de nuestra primera salida procesional, vivimos esta Semana Santa con intensidad, ilusión y la preocupación de que todo esté a punto, intentando no dejar nada a la improvisación cuando se abran las puertas del templo de San Martín y nuestra cruz guía haga su aparición.

¿Qué señas de identidad de la Hermandad estarán reflejadas en esta primera salida penitencial?

Nuestra marcha penitencial se ha configurado para dar respuesta a los fines fundacionales de la Hermandad, con unas señales de identidad que se corresponden con el carisma franciscano y las raíces de la religiosidad popular de nuestra tierra.

¿También se celebrará la Oración por la Paz?

La Oración por la Paz es uno de los objetivos de la Hermandad que se realiza de manera complementaria a la procesión. A ella se suman conventos franciscanos o de otras Órdenes, así como comunidades cristianas o fieles que quieran orar por la Paz en el mundo, en el momento en que la Hermandad realiza su marcha penitencial. Este año pretendemos reunir un mayor número de conventos, algunos de ellos de Hispanoamérica, así como otras comunidades cristianas de Tierra Santa y, particularmente, de Damasco y Alepo, en Siria. En esta oración participan todos los conventos franciscanos de clausura de Salamanca y entre ellos las Clarisas Franciscas Descalzas, en cuyo convento se ubica nuestra sede canónica.