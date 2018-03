Viernes, 16 de marzo de 2018

Respuesta ciudadana a la desaparición de un joven al principio de esta semana. A través de las redes sociales ha sido convocada a las 11.00 horas, frente a la puerta del Ayuntamiento de Villamayor, la salida a una batida para rastrear la zona en la que se ubicó por última vez el móvil de Gabriel, joven de 23 años. Esta zona estará comprendida entre la pesquera de Tejares, a orillas del Tormes, y el puente de Villamayor.

Por su parte, tras tener conocimiento a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia, que por iniciativa de particulares se estaría organizando un dispositivo de búsqueda del joven de nacionalidad boliviana cuya desaparición ha sido denunciada recientemente por sus familiares, la Subdelegación del Gobierno desaconseja iniciativas particulares en la búsqueda del joven desaparecido.

Ante ello, quiere comunicar que por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del resto de servicios de Protección Civil y Emergencias, Prevención y Salvamento, se está llevando a cabo una intensa búsqueda, no solo en la capital y alrededores, sino en toda la provincia. Se cuenta también con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero, cuenca a la que pertenece el río Tormes.

La Subdelegación del Gobierno desaconseja cualquier iniciativa de carácter particular con participación de personal no profesional o no cualificado, teniendo en cuenta los riesgos que pueden derivarse del actual episodio de climatología adversa y, muy especialmente, de las condiciones en que se encuentran los ríos, no libres de registrar notables variaciones de caudal.