¿El alcalde busca tomarnos a todos por idiotas, o sólo a sus votantes?

El jueves escuchaba en una emisora de radio unas sorprendentes declaraciones del alcalde-presidente del Ayuntamiento de Salamanca donde se declaraba como “honesto” y “transparente”. Y digo sorprendentes porque sus más de 6 años de mandato pueden desmentir en parte esas calificaciones hechas a sí mismo.

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) en su web dedicada al Diccionario define el término honesto de la siguiente manera (me interesa en especial el punto 3):

1. adj. Decente o decoroso.

2. adj. Recatado, pudoroso.

3. adj. Razonable, justo.

4. adj. Probo, recto, honrado.

Aunque no solo, los tribunales en el caso de las Guarderías seguramente nos sacaran de algunas dudas sobre su autocalificación. Desde luego, por mucha diferencia política que tenga con él, no me haría ninguna gracia que quien es mi alcalde (aunque no le haya votado) y representa a la ciudad pueda terminar manchando su buen nombre. Por cierto, he encontrado en una web denominada “www.definición.de” una explicación de ese término que, seguramente, cuestionaría el autocalificativo que se da el alcalde.

El calificativo de transparente me llama más la atención. La definición de la RAE ayuda poco, la acepción más parecida a lo que nos ocupa aquí sería la siguiente:

4. adj. Claro , evidente , que se comprende sin duda ni ambigüedad .

El problema que se suscita con nuestro alcalde (representante de la institución que preside) es que evita, por acción u omisión, facilitar información de actuaciones municipales, y esto me cuesta relacionarlo con transparente. Por si no lo recuerdan, el Procurador del Común o los propios tribunales de justicia le han tenido que exigir que proporcione información sobre algunas actuaciones a otros concejales. De la oposición que, por si esto todavía no lo ha entendido, también forman parte del Ayuntamiento (y dejo al margen las grandilocuentes declaraciones que realizan cuando se refieren a la actual “Ley 19/2013 de Transparencia acceso a la información pública y buen gobierno”). Y porque sus actuales declaraciones autolaudatorias, en plena carrera por la presidencia de la Junta, están provocadas por la queja del grupo socialista respecto a la Memoria anual de la Policía Local, y no es el primer año.

Esa memoria recoge datos como los accidentes de tráfico, y desde que Fernández Mañueco está al frente del Ayuntamiento parece haberse convertido en materia reservada. Un año directamente no se publicó, y después se cambió radicalmente el formato respecto a la época de Lanzarote, pasando a ser poco más que una nota de prensa con menos información. Entiendo que las personas que elegimos para que nos gobiernen están, entre otras cosas, para resolver problemas junto con el resto de la sociedad. Y resulta bastante difícil hacerlo cuando se le hurta a esa sociedad los datos que le permiten comprender su magnitud y aportar ideas. No entiendo ni el secretismo ni qué hay que esconder, un solo accidentado cuando se circula por la ciudad ya es demasiado. Y es un problema que tenemos que solucionar entre todos.

Además de algún medio de comunicación, ¿conoceremos en algún momento todos los datos sobre los accidentes en la ciudad y las actuaciones de la Policía local?. Si así fuera, diría que el alcalde estaría más cerca de hacer honor a esos calificativos que se aplica sí mismo.