LA MOTIVACIÓN ES LA CLAVE DEL APRENDIZAJE

¿ Qué mueve a aprender a las personas mayores?

Sin motivación no hay un verdadero aprendizaje porque es el motor que mueve a la persona. La actitud abierta y receptiva ante unos contenidos desconocidos, anima a interiorizar y a retener.

Los mayores se están adaptando a las nuevas tecnologías como es el manejo del ordenador o del teléfono inteligente porque son dos herramientas que les aportan conocimientos novedosos y les permiten estar conectados con el mundo, pero sobre todo con las personas.

Hace unas décadas muchos de nuestros ancianos ni se imaginaban que un día estarían enviando un whatsapp o un correo electrónico.

El mundo avanza y las personas con él y quien no se suma al progreso se queda aislado. Todos hemos oído a alguien de nuestro entorno, que nunca usarían un móvil ni un ordenador, que no los necesitaban y ahora hasta los más mayores se han sumado a su uso y yo diría que no pueden vivir sin ellos.

Como la esperanza de vida está aumentando, es necesario proporcionar al colectivo de tercera edad, actividades que les mantenga activos y entretenidos, pero sin perder de vista la motivación. Existen muchos programas que están elaborados por profesionales que no conocen sus intereses y que simplemente cumplen con su horario y funciones laborales sin pararse a analizar si son de interés.

Motivar no es fácil yo diría que es una habilidad de la que carecen muchos profesionales y que precisamente son estos mismos los que no se explican donde han fallado para que las actividades que organizan no tengan la respuesta que esperaban.

Los mayores, como los niños, necesitan encontrar un aprendizaje significativo. Que sea útil para su vida, ya no tienen mucho tiempo y el que poseen no quieren desperdiciarlo en contenidos que no les aportan nada nuevo a su vida.

Un ejemplo es el aprendizaje de idiomas, los necesitan para hacerse entender en sus viajes por otros países. Algo parecido sucede con las clases de informática. No quieren ser ingenieros, pero si obtener las nociones mínimas con las que puedan acceder a la información de internet.

Desde estas líneas animo a todas las personas a que se motiven para seguir aprendiendo conocimientos nuevos, que enriquezcan sus mentes y las mantengan más sanas y activas.