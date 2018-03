La Feria de Pascua 2018 se presenta con una buena afluencia en vacuno y ovino

Domingo, 18 de marzo de 2018

La raza charolés no faltará en la feria de Pascua de Vitigudino | CORRAL

Recuperada hace dos años tras su desaparición hace más de tres décadas, la Feria Ganadera de Pascua en Vitigudino –prevista el 27 de marzo– apunta a un nuevo éxito. A algo más de un mes para su celebración, el 80 por ciento de los corrales estaban ya reservados, tanto los exteriores de vacuno como los de ovino instalados en la nave.

Esta es una feria dispuesta para la venta de ganado, sin concursos ni exposiciones, es decir, una convocatoria perfecta para los profesionales del sector, como ha quedado demostrado los dos años anteriores, aunque los ganaderos no lo tengan nada fácil debido a las exigencias sanitarias en cuanto a movimientos de ganado.

Por este motivo, y como ya se hiciera el pasado mes de agosto en la tradicional feria del día 16, el Ayuntamiento primará con 100 euros a los ganaderos que acudan con varias reses, recordaba para SALAMANCA AL DÍA el concejal de Ferias, Pepe Cordobés.

En el momento de elaborar esta información se encontraban reservados 14 de los 20 corrales de vacuno instalados en el exterior, además de 10 de los 12 de ovino situados en la nave del recinto ferial. “Al margen quedan los de mallazo, que no t ienen mucha aceptación, por lo que con un mes aún por delante, creo que lo llenaremos”.

A pesar de su optimismo, Cordobés pone los pies en el suelo al recordar que “los requisitos sanitarios echan para atrás a muchos, que no quieren arriesgarse en este momento a tener un positivo al realizar el saneamiento y dejar la explotación paralizada”. Además, recordaba que “al no ser concurso, algunos rehúsan venir porque dicen que no tienen para vender, aunque creo que es una excusa”.

Como recordaba Cordobés, “esta es una feria para la venta de ganado y estos años se ha vendido. Este año esperamos ganaderos de Golpejas y de la zona de Alba, además de la comarca”. En total se esperan más de 150 cabezas, en bovino de las razas Aberdeen-Angus, Charolés, Avileña, Morucha, Limusine y Blonda. Y en ovino no faltarán Assaf, Merina, Churra, Romanov y Lacón.