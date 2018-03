Viernes, 16 de marzo de 2018

El Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis será el escenario del concierto teatralizado interpretado por Sinkin Dúo Cabaret el sábado 17 de marzo a las 21:00 horas. La entrada al espectáculo es libre y gratuita, si bien los miembros de la Asociación de Amigos del Museo que así se acrediten (con su carnet de socio junto al DNI) tendrán prioridad en el acceso hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad.

Inma González y Walter Sabolo son el alma, la voz y el piano de Sinkin’dúo Cabaret, la agrupación que recorrerá los grandes clásicos del jazz en el Museo Casa Lis el próximo sábado. Su concierto teatralizado, esta elegante propuesta musical con toques de humor, transportará a los asistentes al sabor de las noches de Harlem a través de temas de jazz, del swing y del music hall, “paradas de un trayecto (…) en las que el recuerdo agridulce de un amor, la picardía del cabaret y una balada tanguera escrita para locos nos pellizcan los sentidos a la vez que nos impulsan a seguir adelante, siempre adelante en este viaje, por el lado soleado de la calle.”

Los artistas

Nacido en Torino (Italia), Water Sabolo (piano) posee formación musical en distintas escuelas y con reconocidos maestros de piano clásico y jazz (Centro Risveglio Musicale di Moncalieri, Alessandra Osella, Palmino Pia, José Carlos Acuña). Además, es autodidacta y explora estilos de todo tipo de música. Desde 2010, recorre teatros y locales de toda España con el proyecto Sinkin'duo, piano-voz, junto a la cantante y actriz Inma González, quien comenzó su formación en artes escénicas a edad temprana y la prosiguió en la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, LAMDA (Londres), CAU (Granada) y Escuela de Música Moderna de La Zubia, con maestros como María Ruiz, Begoña Valle, John Baxton, Mark Bell, José P. Carrión, Marian Bryfdir, Ángela Muro, Eli Hernández y la cia. Lavi e Bel, entre otros. Ambos compaginan su dedicación a Sinkin’duo con otros proyectos.

El repertorio



Via con me

Take the "A" Train

On the sunny side of the street

All of me

Baby I'm a fool

El último café

Balada para un loco

Sinkin' soon

Crudelia Demon

Mack the knife

Maple Rag Time

Big Spender

New York

Maybe this time

Life is a Cabaret

Mein Herr

All that jazz