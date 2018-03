“La diversidad de procesiones enriquece nuestra Semana Santa y le da ese carácter especial” 

Domingo, 18 de marzo de 2018

En un año de “muchas novedades para mejorar”, invita a la participación y recuerda que “los cofrades son lo mejor que tenemos en la Semana Santa”

Ya dijo Miguel de Unamuno que “Salamanca es escenario inigualable para llevar a cabo la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección”, y es esa monumentalidad y, como subraya el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, “la diversidad de procesiones”, la que “enriquece a la Semana Santa de Salamanca y le da ese carácter especial”. Una Semana Santa 2018 que se presenta con muchas novedades, desde la incorporación de una nueva cofradía a los desfiles procesionales, la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad, a la nueva imagen de la Dolorosa de la Hermandad de Jesús Despojado.

¿Cómo se presenta la Semana Santa?

Al igual que otros años, con la misma incertidumbre, la misma inquietud y la misma ilusión porque todo esté perfecto a la hora de poner la Semana Santa en la calle.

¿Qué novedades trae la Semana Santa 2018?

Tenemos muchas novedades este año, novedades para mejorar la Semana Santa y eso es bueno. Tenemos una procesión nueva, con la Hermandad Franciscana; una imagen nueva en la calle, María Santísima de la Caridad y del Consuelo, de la Hermandad del Despojado; y cambios de recorrido. Lo de la Plaza Mayor tiene su razón de ser. Por ejemplo, la Hermandad del Vía Crucis, el recorrido que tiene es excesivamente largo, han intentado recortarlo y eso le supone que van a llegar a su iglesia más de una hora antes. El Yacente, que tenía que atravesar la Plaza y las Isabeles, ganará 45-50 minutos, y otra de las que quita la Plaza es la Congregación de Jesús Rescatado, porque consideran que es una zona que tiene demasiado bullicio y no aporta el recogimiento necesario y también ganan tiempo.

¿La Semana Santa crece, además, con una cofradía que desfila por primera vez?

Eso también es positivo, primero porque crecemos, y se amplía la jornada del sábado que quedaba ahí con una procesión nueva. Sin dejar de lado que se pueda incorporar alguna más, tenemos que tender a potenciar lo que tenemos.

¿Qué distingue y hace tan especial a la Semana Santa de Salamanca?

Estamos en una tierra de Castilla, supuestamente austeros, tranquilos, pero la gran ventaja que tiene Salamanca es que tenemos una gran diversidad de procesiones y de estilos, porque las cofradías cuando fueron creándose, cada una adoptó su estilo. Tenemos procesiones muy austeras, como la Universitaria o el Cristo de la Humildad, o la procesión del Cristo de la Liberación; tenemos alguna más alegre en cuanto a la ornamentación, la Hermandad Dominicana con esos aires andaluces, los bordados; y luego tenemos una eminentemente andaluza, como el Despojado. Tenemos una diversidad de procesiones que enriquece a la Semana Santa de Salamanca y le dan ese carácter especial. A esto hay que sumar la monumentalidad de Salamanca, con lo cual tenemos una Semana Santa única, excepcional.

Y la riqueza imaginera que caracteriza a su Semana Santa.

Tenemos una gran imaginería, imágenes de un gran valor artístico y patrimonial, y eso hace mucho para que la Semana Santa sea especial.

La Junta de Semana Santa de Salamanca acaba de conmemorar, en 2017, el 75 aniversario de su creación, ¿hacia dónde debe seguir caminando?

A intentar mejorar el día a día y año tras año. A mí la experiencia me ha enseñado que siempre cometes algún fallo, fallos que no los tienes previstos. Hay que analizar con profundidad, seriedad y rigor lo que hayas podido hacer mal y poner los medios para que no se vuelva a cometer al año siguiente. Desde la Junta de Gobierno, inculcar a los cofrades que ellos son lo mejor que tenemos en la Semana Santa, y que tienen que participar más. Me da pena cuando veo a algún cofrade viendo su procesión.

Aunque es difícil elegir uno, ¿cuál es el momento o momentos más emocionantes para usted de la Semana Santa?

Todos, como presidente de la Junta de Semana Santa, y de la hermandad a la que pertenezco, un gran momento que no debería perderse nadie es la salida de la Hermandad Dominicana de la iglesia de San Esteban. Todas las procesiones tienen momentos de gran belleza, y cada uno debe elegir el suyo.