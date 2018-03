Desamordázate #GoodByeMordazas

Mañana va a ser un día muy movidito, un día de movilizaciones en protesta, no por las últimas decisiones de este Gobierno sino por decisiones antiguas y no solo del PP, sino también de PSOE y Ciudadanos.

Por la mañana la manifestación de las pensiones, que en Salamanca será a las 12:00 h en la Plaza Mayor y a la que está convocada toda la población, porque las pensiones son cosas de todos y todas:

de los pensionistas actuales, o sea, de nuestros padres, abuelos,… ¿quién no tiene un familiar cercano afectado por la vergonzosa subida del 0,25%?

y de los pensionistas futuros; yo pertenezco al babyboom y ya están diciendo que nosotros no vamos a ver ni un duro, cuánto más la gente que viene detrás

Y eso que el derecho a una pensión que garantice una calidad de vida mínima, está recogido en la Constitución, pero como no está en el art. 155, pues estos 3 partidos, no lo deben haber leído.

Luego, por la tarde, la “madre de todas las movilizaciones”, la manifestación contra las leyes mordaza, contra esas leyes que nos quieren impedir que nos manifestemos, contra esas leyes en base a las cuales se pone multas a manifestantes en todas las manifestaciones. Sí, en la última manifestación por las pensiones también se multó a más de un abuelo y a más de una abuela, porque claro, es que tienen un peligro esta gente de más de 70…

Y esas leyes de momento no impiden el derecho a manifestarnos, pero lo dificultan mucho si sabes que corres el riesgo de que te pongan una multa que con estas pensiones, estos sueldos y estos trabajos en precario (el que lo tenga), no vas a poder asumir, también impiden otros derechos como la libertad de expresión, a pesar de que Bruselas dice un día sí y otro también, que algunas sentencias judiciales son una barbaridad, hasta el punto de multar a España y de exigir la devolución de algunas multas, incluso con cuantiosos recargos.

Estas leyes son de cuando el PP tenía mayoría absoluta, pero PSOE y C´s le bailan el agua dependiendo de qué lado venga el aire: en su día ambos dijeron que las iban a derogar aprovechando que ahora el PP ya no tiene esa mayoría, pero van pasando los días, los meses y los años (la Ley de Seguridad Ciudadana cumple 3), y ahí siguen.

Pero la ciudadanía no está dispuesta a permitir en silencio que nos quiten libertades, así que el sábado 17 de marzo, a las 17:30 h, estaremos unas cuantas personas frente a la iglesia San Juan de Sahagún gritando que no tenemos miedo a las multas, o incluso a la cárcel, si se trata de raperos o titiriteros.

Si alguna vez has tenido o tienes intención de protestar por algo, más vale que te nos unas, no vaya a ser que el día que quieras volver a protestar ya no puedas y la gente de NoSomosDelito tenga que organizar una nueva manifestación de hologramas que será lo único que nos permitan.