Cerca de 7.800 salmantinos han solicitado el bono social eléctrico de Iberdrola

Jueves, 15 de marzo de 2018

Iberdrola ha organizado esta mañana una jornada informativa en el Salón de Actos del Centro Cultural San Agustín de Valladolid para exponer las novedades del bono social eléctrico con el fin de facilitar asesoramiento a las entidades de información al consumidor y a los servicios sociales de la Administración Pública.

En la provincia de Salamanca, a día de hoy, Iberdrola ha recibido 7.745 solicitudes. De ellas ha respondido 4.531, de las cuales 3.876 (86%) han sido positivas. De las 665 restantes, 320 están incompletas y 335 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos.

El principal objetivo del encuentro, que se enmarca en un road show de la compañía por las principales ciudades de nuestro país, es llamar a la acción a los consumidores vulnerables para que o bien renueven su condición de beneficiarios del bono social o bien lo soliciten por primera vez y puedan disfrutar así de un descuento en su factura eléctrica.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, y el jefe de departamento de Relación con Consumidores de la compañía, Javier Paradinas, han ahondado durante la jornada en las condiciones en las que los consumidores pueden solicitar el nuevo bono social y los procedimientos a seguir, haciendo hincapié en las principales modificaciones introducidas en su regulación.

En Castilla y León, a día de hoy, Iberdrola ha recibido 32.900 solicitudes. De ellas ha respondido a 19.249 y de éstas, 16.367 (85%) han sido positivas. De las 2.882 restantes, 1.452 están incompletas y 1.430 han sido denegadas por no cumplir con los criterios establecidos.

El citado road show responde al firme compromiso de Iberdrola con la protección de los clientes en situación de vulnerabilidad y con la colaboración, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas.

Nuevo bono social

El nuevo bono social cuenta con un periodo transitorio de seis meses, que termina el 10 de abril del presente ejercicio. Durante este tiempo, y mientras acreditan la condición de consumidor vulnerable, los actuales beneficiarios del bono social siguen disfrutando de él. Además, cuando alguno de estos consumidores solicita el nuevo bono social y no tiene derecho al mismo, no pierde su condición de beneficiario hasta que finaliza el periodo transitorio.

Asimismo, una vez que concluya este periodo transitorio, el consumidor vulnerable no pierde el derecho a solicitar el nuevo bono social si aún no lo ha hecho antes del 10 de abril, no existe una fecha límite.

El Ministerio de Energía ha introducido diversos criterios para poder ser beneficiario del bono social: renta, miembros de la unidad familiar y colectivos de especial protección: discapacidad ≥ 33%, violencia de género o víctima de terrorismo, que el consumidor tiene que acreditar.

Además, se han establecido tres categorías: bien consumidor vulnerable (descuento del 25% tanto en el término fijo -potencia- como en el variable -energía-), vulnerable severo (descuento del 40%) y consumidor en riesgo de exclusión social (100%), según los criterios anteriores, que tendrán unos descuentos sobre la factura y unas condiciones de suspensión del suministro distintas.