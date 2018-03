El Grupo de Montaña La Armuña programa una nueva salida a Ávila

Jueves, 15 de marzo de 2018

VILLAMAYOR | Los particpipantes podrán visitar el Castro de Ulaca y el castillo medieval de Malqueospese

El Grupo de Montaña La Armuña ha programado una nueva salida para el próximo 25 de marzo. En esta ocasión se desplazarán hasta tierras abulenses para visitar el Castro de Ulaca y el castillo medieval de Malqueospese.

El punto de partida es el núcleo de Villaviciosa, visitando en primer lugar El Castro, que se encuentra situado en las estribaciones de la parte norte de la sierra de la Paramera de Ávila. Se atravesará todo el Castro en dirección sur, para descender junto a la Lancha del Ciervo hacia el río Picuezo y visitar después el Castillo de Malqueospese. Según explican desde la organización, “desde este castillo descendemos 1,5 kms y llegamos hasta la población de Sotalvo donde finalizamos esta bonita marcha llena de historia”.

La salida será el 25 de marzo a las 08.30 horas en Villamayor (parada de autobús carretera Ledesma) y o9.00 horas en plaza del Oeste. La comida será sobrea las 14.00 horas y se hará un parada en los Postes Ávila para tomar un café. El precio es de 10 euros para socios y 15 euros para no socios y se aconseja llevar ropa y equipo de media montaña.

El Castro de Ulaca, es un yacimiento arqueológico de origen vetón, situado en Villaviciosa (Solosancho), en la provincia de Ávila. Estuvo habitado entre los siglos IV y II a.C. Una hipótesis que se baraja es que su incendio y destrucción fuera provocado por las tropas cartaginesas comandadas por Aníbal, en una de sus incursiones por el centro de la Península Ibérica.

En el interior del poblado se han hallado las cimentaciones de unas doscientas cincuenta casas, de planta cuadrada y rectangular, con tamaños que varían entre los 50 y los 250 m2. Las construcciones más destacadas del oppidum son el llamado altar de los sacrificios y la sauna. El primero, es una estructura monumental, tallada en la roca, y presumiblemente ligada con rituales de sacrificio. Cuenta con dos accesos, por el este y oeste, y sus paredes llegan a los dos metros de altura.

En la plataforma superior se encuentran talladas pequeñas cavidades, comunicadas entre sí y unidas a pequeños canales que descienden por la roca. Por ahí se vertería la sangre de los animales sacrificados, hasta la parte inferior de la gran piedra. Así mismo las vísceras de los animales serían incineradas en nichos.

El castillo de Malqueospese es un emplazamiento de cuento, donde no se sabe si el castillo se apoya en el roquedo o es la roca la que trepa hacia las almenas. Ha sido objeto de numerosas leyendas, como aquella de los amoríos entre D. Alvar Dávila y Dª Guiomar, según la cual, en 1212, al volver victoriosas las huestes de Ávila de la batalla de las Navas de Tolosa, el capitán Don ÁlvarDávila, señor de Sotalvo, entraba en desfile en la ciudad por la puerta situada junto al palacio de D. Diego de Zúñiga. En el breve encuentro, el amor surgió espontáneo. Alvar Dávila pidió la mano de Guiomar, pero el padre, conocedor de algunos desmanes previos del capitán, se la negó y le ordenó que no se acercase por su palacio si no quería perder la vida. Alvar se retiró a su castillo de Sotalvo dejando en el aire la frase “Mal que os pese, la veré”.

