Valentín, Emilio y Tejedor: Rivales de ida y vuelta en el partido entre Salmantino UDS y Astorga

Jueves, 15 de marzo de 2018

El partido del domingo en el Helmántico entre el CF Salmantino UDS y el Astorga no es un partido más. Dos de los mejores equipos de la categoría se enfrentan y en las filas de ambos hay jugadores que conocen perfectamente a su rival. Es el caso de Valentín por los maragatos, y de Emilio y Tejedor por los blanquinegros.

Valentín llegaba en verano al CF Salmantino UDS procedente del filial de la Cultural, donde cerraba una gran temporada con 32 goles y pichichi de la Regional. En enero, el club le daba la baja, aunque el jugador ha dejado un gran recuerdo en la afición blanquinegra y en el vestuario, donde conserva grandes amigos. Eso hace que esté “contento y con ganas de volver”. Contento por cómo le están yendo las cosas en el Astorga. De hecho, llega de ser titular y jugar el partido completo con el Uxama, donde, además, abrió la goleada de su equipo (6-1). “Estoy muy contento de haber venido al Astorga. La gente me ha tratado muy bien y me siento muy arropado. Ya conocía a varios futbolistas y estoy muy a gusto”, comenta, a la vez que afirma que todavía no han empezado a preparar el choque. “Todavía no hemos hablado del partido, porque trabajamos día a día. Lo que sí creo que será un partido que se va a decantar por mínimos detalles. Espero que sea un partido bonito y guste a la afición. Nosotros llegamos en un buen momento y el Salmantino de lograr una victoria importante que les dará un plus de confianza, pero los dos equipos vamos a por todas”.

Además, analiza a ambos equipos. “Somos dos equipos ambiciosos, que quieren lo máximo posible. Quizá el Salmantino tiene más presión porque nunca ha escondido los objetivos y nosotros en ese aspecto somos un equipo que intentamos hacer el mínimo ruido, pero son dos equipos ambiciosos y que, al final, luchan por lo mismo”, afirma.

Emilio: “Creo que Astorga y Salmantino tienen las dos mejores plantillas”

Emilio es el caso contrario de Valentín. De hecho, la salida de uno formó parte del acuerdo entre ambos clubes para la del otro en enero. Dos meses después, el jugador reconoce que “estoy muy bien. Me he adaptado muy rápido a la ciudad y al equipo. Los compañeros muy bien y estoy muy contento. En Astorga estaba bien. Me trataron siempre muy bien, pero creo que al final la elección ha sido buena”.

Además, Emilio es claro y huye de falsas modestias. “Son, junto a nosotros, creo, la mejor plantilla. Quizá ellos son ahora mismo el equipo más trabajado y que mejor plasma en el campo el estilo que quiere. Además, son un equipo sin la exigencia de esrtar arriba y si está es por lo bien que se hacen las cosas. Es un club pequeño, familiar y modesto, pero que lleva años haciendo las cosas bien y eso se nota en los resultados. El Salmantino yo creo que es un equipo que no está en la categoría que merece y eso hace que seamos el rival a batir y que todos los equipos dan el máximo contra nosotros y está claro que en el campo somos once contra once y no juega ni la historia ni el escudo sino que tiene que bajarte al barro y fajarte con cualquiera. Es así, pero tener esa exigencia nos gusta”. En cuanto al desarrollo del choque, Emilio cree que “va a ser un partido de play-off, con pocos errores y el que menos cometa será el que gane”.

Además, el salmantino Álvaro Tejedor también regresaba a Salamanca después de una excelente temporada con el Astorga. “La verdad es que fue una pena no conseguir el ascenso final, pero me trataron muy bien. Fue un año muy bonito y guardo bonitos recuerdos”, comenta Tejedor, que considera el partido “como una final. El que gane estará muy cerca del objetivo y el que pierda puede quedar tocado. Eso es el fútbol. Ellos tienen una ventaja de puntos y quizá nosotros, en ese aspecto, tengamos una presión mayor”. A pesar de ello, Tejedor tiene claro que “hay que salir a ganar, no especular. Creo que va a ser un partido muy igualado y disputado. No creo que haya muchos goles. Pienso que será más bien cerrado, de trabajo, desgaste y con pocas ocasiones por el respeto que nos tenemos”. Y todo ello a pesar de que se van a enfrentar, entre otros, dos de los referentes ofensivos de la categoría, Puente y Murci. “Cada uno barre cara casa y creo que las defensas están muy trabajadas -risas-. Por eso creo que habrá pocos goles”, sentencia.