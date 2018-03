“En ningún momento de esta legislatura ha existido falta de respeto hacia la Sra. Pozo”

Ante las declaraciones de la Concejal Purificación Pozo realizadas en la mañana del lunes 12 de marzo de 2018, los Grupos en el Ayuntamiento de Béjar: PSOE, Tú Aportas e Izquierda Unida, quieren hacer las siguientes manifestaciones. En ningún momento de esta legislatura ha existido falta de respeto hacia la señora Pozo por parte de los concejales de los diferentes grupos políticos. Sus declaraciones vienen a demostrar la escasa seriedad y empatía que demuestra como representante del Ayuntamiento en el Gobierno Municipal, así como su intento de aprovechar la celebración del Día Internacional de la Mujer para sacar “tajada” de algo mucho más serio: la Igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres. Tachar de “….falta de respeto hacia las mujeres entre la clase política” es una agresión excesiva y gratuita que viene a demostrar el poco conocimiento que tiene del sentido de Igualdad entre las mujeres y hombres en el mundo político bejarano. Tachar a los concejales de otros grupos e incluso a sus propias compañeras de la oposición de no haber apoyado su “causa” es desconocer ampliamente a las personas que tiene sentadas frente a ella y su trabajo diario. Hacer bandera de una frase sin ningún tipo de intención machista en un pleno municipal por parte de un compañero de corporación para intentar demostrar lo indemostrable viene a corroborar que la lucha por los derechos de la mujer no debería llevarse al tema personal sin argumentos. La señora Pozo sí debería hacer un ejercicio de autocrítica personal, puesto que las faltas de respeto las demuestra habitualmente en los plenos municipales cuando, sin guardar el debido respeto ante las intervenciones de los diferentes portavoces, gesticula de manera ostensible. También consideramos que muchas mujeres no se sentirán identificadas con sus palabras al no predicar con el ejemplo por su ausencia en la pasada concentración que tuvo lugar en La Corredera el pasado 8 de marzo y en los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hay que recordarle a la señora Pozo que el cariño y el respeto se ganan no se regalan. Tú Aportas, PSOE e Izquierda Unida