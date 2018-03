Jueves, 15 de marzo de 2018

“Magia en estado puro”. Así es, en palabras de la cantante Rosana, su nuevo álbum ‘En la memoria de la piel’, un disco de “nuevas composiciones”, “melodías inéditas”, en el que “hablo de la memoria más bonita que existe, que es la más libre que tenemos, de aquella que decide cuándo los pelos se ponen de punta, sin que la cabeza se lo mande”. Rosana recala en Salamanca con la gira española ‘En la memoria de la piel’ para reencontrarse con su público (sábado 17, CAEM, 21 horas), fidelidad mutua en estos más de veinte años de andadura profesional y nueve álbumes publicados. Desde ‘Lunas Rotas’ (1996), Rosana se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel nacional e internacional. ‘En la memoria de la piel’ convirtió además su casa en el “estudio ideal” para lograr que suene “milimétricamente cada sonido, cada arreglo”.

¿Cómo nace este disco y qué encontramos que no esté en sus trabajos anteriores?

En cada disco me gusta mostrar en qué punto estoy, ya que busco darle a la gente algo verdadero y reflejar cómo me encuentro como persona. Cada álbum tiene su identidad, pero siento que ‘En la memoria de la piel’ soy yo, exactamente cómo me imaginaba antes de grabar.

El disco es un cóctel de nuevas composiciones, melodías inéditas y de cambios de ritmos que recurren a una idea y a un sentimiento asociados a toda una vida, aliados a las pequeñas cosas que nos rodean y a una filosofía de vida. Digamos que es un conjunto de vivencias que todas las personas tienen en común. Además, ‘En la memoria de la piel’ suena milimétricamente cada sonido, cada arreglo, cada concepto de lo que yo tenía en mi cabeza. Para mí, es magia en estado puro.

‘En la memoria de la piel’, ¿qué es lo que guarda la memoria de su piel?

Emociones vivas, con ganas de seguir sorprendiéndose a cada segundo… La piel tiene su propia memoria, alma y vida propia: hablo de la memoria más bonita que existe, que es la más libre que tenemos, de aquella que decide cuándo los pelos se ponen de punta, sin que la cabeza se lo mande.

Creó 50 nuevas canciones para el álbum y se quedó con 11, ¿cómo ha seleccionado los temas incluidos en ‘En la memoria de la piel’?

Es un proceso que siempre hago de la misma manera: reúno a la familia y a los amigos para cantarles trocitos de las canciones. Ellos votan y me quedo solamente con la mitad. En este caso, cuando ya sólo me quedaban 20, me reuní con la otra familia, la del entorno profesional, para llegar a una preselección de unas 15. Y finalmente, fui yo la que se decantó por los 11 temas finales.

“Si se trata de amor, me declaro creyente”, toda una declaración de intenciones, ¿hasta qué punto mueve el mundo el amor?

El amor es la máquina que mueve el mundo. Hay cosas que son eternas y, una de ellas, es el amor.

¿Qué ha sido lo más arriesgado de este disco?, ¿quizá grabarlo en casa?

¡Al contrario! Me lo pasé genial experimentando, buscando ‘qué y en qué lugar’ para grabar esto y aquello. Fueron meses de mucha creatividad, diversión y magia. De hecho, creo que grabar en esas condiciones convirtió mi casa en el estudio ideal: ¡para nosotros el mejor estudio del mundo!

¿En qué se inspira al escribir una canción?

En la gente, en sus emociones… y en ser consciente de que cada día volvemos a nacer.

¿Cuál es el secreto para mantenerse durante más de 20 años en esta profesión sin perder la esencia?

Entré en el mercado de la mano de la gente y aquí sigo, sin obligarme a nada más que no sea desnudarme en un papel en blanco. Recorrería el mundo entero sólo para ver cómo un niño se emociona con mis canciones, o cómo se unen familias enteras para asistir a uno de mis conciertos. No sé si ese es el secreto, pero sí mi filosofía de vida.

Si le digo Salamanca, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

Que fue el lugar donde hice mi primer concierto con la gira de Lunas rotas en España. ¡La gira de Lunas Rotas empezó en Salamanca el 25 de septiembre!

¿Qué tiene reservado para el concierto ante el público salmantino?

Como siempre digo, en mis directos manda el público y son ellos los que decidirán el curso de cada concierto. Lo que sí está claro es que será una noche “de fiesta”, donde bailaremos, cantaremos, gritaremos y nos abrazaremos a ritmo de mis temas (y, por supuesto, “lo guardaremos” en la memoria de nuestra piel).