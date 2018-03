Ortega saca el máximo rendimiento de unas rotaciones llevadas al extremo

Miércoles, 14 de marzo de 2018

Es algo de moda en los últimos tiempos, todos las mencionan sin, en muchas ocasiones, tener mucha idea de qué va el asunto. Se piden en fútbol, baloncesto, balonmano y, si se pudiera, hasta en petanca, pero en la mayoría de los casos no se pueden llevar a cabo como gustaría. En la mente de cualquier cuerpo técnico la perfección es que todas las jugadoras que entren en pista aporten, que todas jueguen sus minutos, que todas sean importantes. Es la cuadratura del círculo que, casi nunca, se consigue. Pues bien, no será un título, pero Perfumerías Avenida ya lo ha conseguido: la perfecta rotación de las diez componentes de su primera plantilla.

"Es algo que ya hicimos el año pasado y nos salió muy bien", reconoce el técnico perfumero, Miguel Ángel Ortega pero no, se equivoca, no se hizo el año pasado. Aún llevando a cabo un sistema de rotaciones que permitió llegar al equipo fresco al final de temporada, los números no fueron tan matemáticamente casi perfectos como lo están siendo este año. Y es que nos hemos acostumbrado, y las últimas semanas tanto en Europa como en Liga lo demuestran, a añadir la coletilla a cada crónica de "todas jugaron, todas aportaron". Como un reloj, Avenida ha repartido en cada partido minutos entre todas sus componentes, cuando la plantilla ha estado sana, siempre entre los 16-17 minutos y los 23-24 como mucho.

Las cifras no engañan, la rotación es sublime. Ahora mismo, en Liga DIA, todas las jugadoras del equipo perfumero se sitúan entre los 19 y los 23 minutos de media por encuentro, absolutamente todas sin excepción en las diez. Las que menos juegan, y lo de menos es un decir, Erika o Nicholls con 19 minutos, la que más, Angel, sólo tres minutos de media más, 22 minutos (casi 23) por encuentro. Entre 20 y 21 minutos por encuentro, prácticamente la totalidad de la plantilla. Lo que es verdaderamente llamativo es que, con sólo medio partido disputado en cada jornada, haya jugadoras como la propia Robinson entre las cinco más valoradas de la Liga (las otras cuatro en ese Top superan los 33 minutos de juego por partido). Que haya jugadoras como Silvia, entre las diez mejores asistentes con 20 minutos juegados por encuentro, mientras sus otras nueve compañeras le sacan, como mínimo, nueve minutos de media por encuentro más o como Givens, en idéntica situación, entre las siete mejores "ladronas" de la Liga, Erika y Elonu entre las diez mejores taponadoras... Es llamativo aunque explicable, "las jugadoras saben que van a jugar y saben cuánto van a jugar en condiciones normales, por lo que lo dan todo cada vez que están en pista", señala el entrenador perfumero.

No busquen, ni lo intenten, nada semejante en el resto de equipos en Liga DIA. En todos ellos, al menos, hay una jugadora (con más de diez partidos disputados, es decir, de la plantilla habitualmente) cerca de los 30 minutos y alguna (en idéntica circunstancia) que ronda los diez minutos. Lo más parecido se encuentra en equipos como UniGirona, con Núria Martínez rondando los 29 minutos y Roig menos de diez, aunque el resto se encuentran entre 17 y 25 minutos, o Sant Adriá, con una situación semejante, sólo una jugadora rondando los 30 minutos y alguna en torno a 10 por encuentro. Las antípodas, en hasta cinco equipos de Liga DIA con cuatro o más jugadoras por encima de 30 minutos por encuentro.

La receta, puede haber varias, que este Avenida ha escogido para aguantar los, previsiblemente, más de 50 encuentros de esta temporada es la de un equipo en el que cualquiera puede jugar en cualquier momento. Los resultados, como siempre, se evaluarán al final pero, hasta este punto, no va nada mal el asunto.