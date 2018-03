Stephen Hawking opinaba también de fútbol...

Ayer, martes 13 de marzo, falleció el astrofísico Stephen Hawking, a los 76 años. Autor de la teoría del Big Bang, sin duda un Einstein contemporáneo. En cierta ocasión, sentenció: “El universo no sería gran cosa si no fuera hogar de la gente a la que amas”. Pasará a la historia por su trabajo sobre los “agujeros negros” y por unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y la de la mecánica cuántica. Con 22 años se le diagnosticó una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y los médicos le dieron solo dos años de vida.

Seguramente es menos conocida la faceta de Hawking en la elaboración de una fórmula acerca de los penaltis en el fútbol. El físico británico analizó datos de los diversos torneos desde 1966, asegurando: “La Selección de Inglaterra será más exitosa en el partido del 19 de junio contra Uruguay, en el que jugará Luis Suárez si está recuperado, si el árbitro es europeo… Los árbitros europeos son más empáticos con el fútbol inglés que con bailarinas como Suárez”. (Jugando con Liverpool, Suárez había sido el máximo goleador de la Premier inglesa). Igualmente “llegó a una fórmula para el penal perfecto”. Es evidente el sentido del humor de Stephen H., “Inglaterra no puede golpear el culo de una vaca con un banjo, lo que significa que Inglaterra no es muy bueno anotando penales”. Ampliando: “La clave del éxito es una carrera de más de tres pasos y pegarle a la pelota más con fuerza que con habilidad o efecto. La velocidad no es nada sin la colocación”.

Como vemos, sus teorías del fútbol eran meras opiniones como un aficionado habitual: “Usando la cara interna del pie en vez de los cordones se obtiene un 10% más de probabilidades de anotar… Las estadísticas confirman lo obvio. Colocar la pelota en la esquina superior izquierda o derecha para lograr las mejores posibilidades de éxito (El 84% de los penales direccionados a esas áreas terminaron en gol). La capacidad de delanteros para colocar la pelota hace que sean más habilidosos para anotar un gol si se los compara con los mediocampistas o defensores”. Y sorprende esta otra opinión: “Los pelados y los jugadores rubios son más propensos a marcar. La razón de esto no está clara. Seguirá siendo uno de los grandes misterios de la ciencia”. Al propio tiempo que Hawking llegó a estudiar las variables medioambientales, psicológicas, políticas y tácticas que influirían en Brasil a la Selección inglesa. Por ejemplo, era partidario de “utilizar uniforme rojo” porque es con el que ganó en más ocasiones; dicho color “hace sentir a los equipos más seguros y hace que sean percibidos como más agresivos y dominantes”. Del mismo modo que afirmó que la Selección inglesa tiene estadísticamente más éxito cuando juega en formación 1.4.3.3., que cuando lo hace en 1.4.4.2. Igual que vaticinó que la temperatura, la altitud y la distancia de casa perjudicarían a los ingleses. Como quiera que sea, Inglaterra no llegó muy lejos en la clasificación no sé si porque no aplicó correctamente los consejos del físico británico. Y es que el fútbol es más complejo que la teoría del “Big Bang”.

Salamanca, 14. Marzo. 2018.