Purificación Pozo denuncia las faltas de respeto hacia las mujeres entre la clase política

Purificación Pozo, concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de Béjar, ha aprovechado su comparecencia ante los medios en un acto informativo del pasado lunes para felicitar a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado la semana pasada, y ha deseado a las bejaranas “que tengan trabajo, en una actividad si es posible remunerada”, animándolas a que luchen por ello.

Además no ha querido dejar pasar la oportunidad de pedir a las mujeres que denuncien siempre las faltas de respeto, vengan de donde vengan, y ha recordado las amenazas de muerte que ella ha recibido en alguna ocasión cuando alguien amenazó con enviarle unos “sicarios” o “la falta de respeto del Sr. Celador a quien le pido en todas las comisiones que me pida perdón”, refiriéndose a una frase pronunciada en un Pleno por el portavoz del Grupo Municipal Socialista hace ya algunos años.

La concejala de Cultura, Purificación Pozo, ha lamentado que las faltas de respeto hacia las mujeres se produzcan entre la clase política, que considera que debería dar ejemplo, considerando que el respeto es más importante que los grandes presupuestos y añadiendo que es cuestión de educación.

Ha recordado también que hace poco leyó en un periódico que el alcalde socialista de Trabanca había dicho que iba a enviar al cementerio a una exconcejala del PP, y ha añadido que no ha oído a ningún compañero de ese partido disculparse por esas palabras o apoyar a dicha exconcejala; al igual que echa de menos que tampoco ninguna compañera de la oposición de Béjar lo haya hecho con ella, pese a que le reconfortan las muestras de apoyo que si recibió de la gente de la calle y de sus compañeras de partido, en los casos en los que ella misma se ha visto involucrada.

Por eso pide a todas las mujeres que denuncien las faltas de respeto para poder avanzar, considerando que la política es un sector más vulnerable, pero no por eso se deben consentir “ni las amenazas ni las frases groseras y machistas”, y le vuelve a pedir al Sr. Celador que le pida disculpas, señalando que en el momento que se produzca lo hará público, y las aceptará, si no, seguirá recordándoselo en cada comisión, aunque él haya llegado a negarlo, “algo que no le vale porque los plenos están grabados”.