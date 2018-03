La importancia de los palets en la industria

Lunes, 12 de marzo de 2018

Si bien pueden parecer poco significativos, los palets juegan un papel importante en la historia de nuestra economía. A primera vista, esas estructuras de madera planas que se encuentran en casi todos los almacenes, cargadas de productos, pueden no parecer muy importantes, pero hay más de lo que se ve a simple vista en estos soportes.

Industria actual de palets

¿Sabía que actualmente se producen alrededor de 450 millones de palets nuevos en América del Norte cada año y que hay constantemente en uso 1.900 millones de ellos? ¡Son muchos palets!

Hoy en día, la mayoría de los palets son de madera; sin embargo, también pueden estar hechos de plástico, metal, papel y materiales reciclados como el aluminio. Y debido a que los cargadores tienen necesidades de todo tipo, necesidades que superan los palets de tamaño estándar, los palets también se pueden fabricar en muchos tamaños y especificaciones.

IKEA incluso ha diseñado productos alrededor de palets. Después de un estudio, fue posible colocar 2,204 tazas en una plataforma, en lugar de las 864 que cabían en un principio, lo que creó una reducción del 60 por ciento en los costos de envío.

Los palets también se han convertido en un medio popular para los aficionados al bricolaje: todo lo que uno tiene que hacer es escribir la palabra "pallet" en Pinterest para ver todas las formas innovadoras en que se están reutilizando. Desde el diseño interior moderno hasta aplicaciones prácticas, especialmente en el jardín, la plataforma de madera se puede utilizar de maneras interminables.

Breve historia de los palets

Desde el comienzo del siglo 20, los palets han servido como un engranaje conveniente y asequible para el transporte. Utilizados para enviar, almacenar y exhibir elementos, los palets desempeñan algunas funciones cruciales, y cuando se manejan adecuadamente, pueden aumentar la seguridad y la eficiencia de una operación.

Los palets de hoy en día están diseñados para soportar enormes pesos y ser elevados con transpaletas dentro y fuera de camiones, barcos y aviones. Sin ellos, no está claro si la economía global sería tan fuerte como lo es hoy.

Los palets son comunes en los lugares de trabajo de todo el mundo, ¿pero alguna vez se ha detenido a pensar sobre por qué y cómo se convirtieron en un elemento básico del almacén?

Antes de la llegada de los palets, se usaban cajas de madera y barriles para transportar, almacenar y mover productos. Fue durante los primeros años de la década de 1920, poco después de que se inventó la carretilla elevadora moderna, cuando comenzaron a utilizarse en todos los almacenes, revolucionando la forma en que se reunía, almacenaba y protegía la mercancía.

Las tablas se fijaron a los largueros para crear una plataforma donde colocar el producto y un espacio debajo que podría acomodar fácilmente las puntas de la carretilla elevadora. En 1925, los tablones inferiores se agregaron al diseño. Esta adición llevó al concepto de apilamiento, lo que permitió mover, almacenar y apilar productos con una velocidad y versatilidad extraordinarias.

No pasó mucho tiempo antes de que cada almacén en todo el mundo comenzara a confiar en estas simples estructuras de madera para almacenar y cargar sus productos.

Coincidiendo con un tiempo de producción en masa, la popularidad de los palets se disparó durante la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de esta época, se estableció un palé de tamaño estándar universal 48 X 48 entre países aliados para facilitar el envío y el transporte.

Gracias a la tecnología y la innovación, los palets actuales son más ligeros, más resistentes y más versátiles.

Es cierto que es posible que no tengan un perfil deslumbrante, pero eso no significa que no cumplan una función importante para las empresas de todo el mundo. En la economía actual, uno tendría dificultades para encontrar una empresa que no use palets en sus operaciones diarias.