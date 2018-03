Vida Inclusiva y Saludable

En la evolución social, lenta y continua, que han llevado las familias y la sociedad han ido cambiando la cultura predominante y adquiriendo diversas consideraciones con algunas actitudes y conductas que han pasado de ser normales a nocivas. Este cambio de valoración se hace efectivo cuando la sensibilización ética llega a las conciencias de la mayoría. Así conductas como el machismo que antes eran observadas como normales pasan a ser valoradas como indignas por la Sociedad. El paso siguiente es que en el seno delas familias no se tolere ni siquiera cuando la misma favorezca a alguno/s de sus miembros. También estas conductas persisten en las empresas e instituciones públicas porque la mayoría de sus trabajadores y directivos siguen mirando para otro lado. Conducta insostenible como la que ya puso en evidencia el poeta alemán Berthold Brecht en relación con la actitud ante el nacismo alemán y los judíos.

Cuando decimos que las personas merecen un respeto o que debemos valorar a los demás por lo que son, por sus actos y no por lo que tienen, se está hablando de dignidad y ética humana. Esto lleva implícito otorgar a la condición humana un valor añadido que éticamente es lo adecuado y lo positivo para que los ciudadanos y la Sociedad se desarrollen y progrese de manera sostenible. Considerar como un valor añadido la identidad humana en sí misma, conlleva que todo aquello, como actitudes y conductas, que degraden la propia vida serán considerados como impresentables. Para corregir estas acciones están las leyes, como acción disuasoria; pero lo más efectivo a medio y largo plazo es la Educación de valores que debe producirse en la familia y en los centros educativos de primaria, secundaria y universitarios.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) es un marco apropiado y ético para el desarrollo de la Sociedad.. Su misión es sentar las bases para la Vida de los ciudadanos en el conjunto de los países. La 1ª generación tenía como objetivo preservar y asegurar la Libertad de los hombres y mujeres. La 2ª generación buscaba la Igualdad entre y la 3ª generación busca la Solidaridad. Todos los Derechos Humanos vienen a dignificar la Vida de los hombres en todos los pueblos y países.

Cuando se habla de dignificar la Vida Pública a través de la Política y los políticos se está hablando de algo más que no aceptar la corrupción y perseguir a los corruptos. Se está hablando de crear barreras sociales legales y, no mirar para otro lado para no consentir la toxicidad y a las personas tóxicas al fomentar una conciencia y sensibilización de la población que no permita que existan conniventes y colaboradores pasivos.

La Vida inclusiva conlleva aceptar a todas las personas desde el valor de la igualdad y la especificidad, somos personas diferentes y especiales; pero desde el punto de vita familiar y social iguales, con los mismos derechos porque somos personas y ciudadanos. El problema está en los conflictos de interés que existen y, que básicamente están mediatizados por el dinero y las dinámicas del mercado de la vida.

Ninguna variable personal o social debe hacer perder el valor y el respeto a la igualdad entre las personas y, hoy existen muchos mecanismos y herramientas tecnológicas que se utilizan para seguir fomentando los tópicos, los privilegios y las falsas creencias porque actualmente existen muchos agentes tóxicos mediáticos y, excesiva gente tóxica. Es decir, enfermos sociales que no persiguen otra cosa que mantener su situación de privilegio en un medio de cultivo que no tiene el valor de fomentar la igualdad y, la inclusión social que es necesaria para vivir saludablemente y, de forma sostenible.

Llevar una Vida Saludable a nivel social es poner en valor la igualdad de oportunidades y el compromiso social con un Vida Inclusiva de Tod@s con independencia de cualquier variable de. Persona o sesgo social.