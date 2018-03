Mario García Romo, otro l’enfant terrible del atletismo charro que busca el doblete en Mérida

Viernes, 9 de marzo de 2018

El pupilo de Lucio Rodríguez afronta el domingo el Nacional de Cross tras su flamante título en la pista cubierta el pasado fin de semana

Este domingo, Mario García Romo defenderá los colores de Castilla y León en el Nacional de Cross que se celebra en el Circo Romano de Mérida, donde llega tras proclamarse campeón de España de 3.000 sub-20. El pupilo de Lucio Rodríguez es consciente de la dificultad de hacer doblete, pero confiesa que luchará con todo lo que tenga en la que está siendo probablemente su mejor temporada invernal

-Aunque el año pasado eras el 31 del Mundo, ¿es esta tu mejor temporada invernal?

-Yo creo que sí. Y yo creo que es mi mejor temporada invernal porque soy mejor atleta que el año pasado, soy más rápido, pero también más resistente, creo que hemos encontrado un equilibrio entre estos dos aspectos, que es lo que en estas edades tenemos que buscar. Yo creo que también soy más competitivo que el año pasado por la generación contra la que compito. Quizás para algunos el pertenecer a una generación con tanta competitividad con la mía es un problema, ya que esto significa menos títulos nacionales, menos internacionalidades… pero yo creo que ganamos en competitividad y actitud y creo que he mejorado bastante en este aspecto con respecto al año pasado.

-El título de campeón de España de 3.000 de pista cubierta, ¿qué supuso para ti?

-Pues la verdad, fue algo inesperado. Antes de los campeonatos siempre te imaginas campeón, pero a la vez soy muy realista y siempre creo que hasta que no cruzas la línea de meta eso se queda en sueños. Así que, aunque sabía que podía ser campeón de España, no quería pensarlo hasta cruzar la meta, pero eso sí, ¡cuándo crucé la meta, estallé! Es algo que llevábamos buscando cuatro años, desde cadete, donde conseguí mi primer título nacional. Esta medalla ha supuesto para mí el hecho de saber que soy competitivo en carreras de campeonato, el saber que tengo un buen final y que puedo plantarle cara a gente como Annasse Mahboub -que fue segundo, y entre otros logros es 7º de Europa de campo a través- o Sergio Alegre -cuarto, y que es 6º de Europa Sub20 de 5000m-.

-Este domingo llega el Nacional de Cross después de una excelente temporada. ¿Cómo lo afrontas?

-Es el objetivo principal del invierno, después del Campeonato de Europa de Campo a Través. Yo creo que llego en un buen estado de forma, con ganas de correr, pero también de dejar paso a la temporada de aire libre que afronto con más ganas que nunca.

-Qué objetivos te planteas para el verano?

-No me pongo límites, crecer como atleta y como persona. Mejorar.

-En qué has cambiado estos años. ¿Cómo has evolucionado?

-Creo que el año pasado fue un punto de inflexión en mí. Llevaba algunos años en los que me sentía más débil que el resto, pero después de verme en la llegada del Cross de Atapuerca de 2016 creo que mi mente cambió. Comencé a pensar más en mí que en los demás, y yo creo que esto me dio alas. Lógicamente, también el atletismo como en todos los deportes es muy importante el desarrollo físico, y yo creo que es ahora cuando empiezo a ser competitivo contra gente mayor que yo.

- ¿Hacia dónde crees que debería evolucionar tu futuro o no te lo planteas todavía?

-Me gustaría que evolucionará hacia el 1500. Es la prueba que más me gusta entrenar y correr, pero quizás el 5.000 se ajusta mejor a mis condiciones físicas. Por el momento, como el 1.500 es lo que más me gusta, seguiré en esta prueba, y ya veremos donde acabo (risas).

-A medio plazo, ¿cómo te planteas el atletismo?

-Si algo tengo claro es que esto no dura mucho. A mí el atletismo siempre me va a apasionar, pero creo que hay que tener varios caminos abiertos. Por supuesto, si un día puedo dedicarme completamente al atletismo, lo haré. Pero seguiré formándome y aprendiendo al mismo tiempo.

-¿Un sueño atlético?

-Que un día en el atletismo y en el deporte, deje de existir la violencia y el dopaje e intentar ir a unos Juegos Olímpicos a luchar por todo.

-¿A quién admiras?

-Tengo la suerte de tener a mis dos referentes cerca: Álvaro de Arriba y a mi hermano Jaime.

-Tus opciones en Mérida?

-Yo voy a intentar ser campeón de España de Cross, sé que va a ser complicado y que hay un claro favorito (Ouassim Oumaiz), pero cada carrera es un mundo y todo puede pasar.

-Hacer doblete (pista y Cross), que supondría.

-Un sueño más cumplido y un extra de motivación.

-¿Recibes algún tipo de ayuda económica? ¿Cuánto te cuesta el atletismo? ¿Cómo ves la faceta económica de este deporte?

-El atletismo es uno de los deportes “minoritarios”. Quizás ahora con el boom del running ha crecido algo más, pero no mucho. Actualmente no recibo ninguna ayuda económica, salvo los gastos de desplazamiento a campeonatos ya que me desplazo con el club. No sabría decirte cuanto me cuesta ser atleta, quizás está mejor decir “les cuesta” porque son mis padres quienes me ayudan con todos los gastos.