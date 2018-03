Perfumerías Avenida vuelve a pasar por encima de Nadezhda y se mete en unas históricas semifinales

Jueves, 8 de marzo de 2018

Galatasaray será el rival de las salmantinas en la siguiente ronda tras una noche mágica en Würzburg que llevó en volandas a las charras hasta el 91-72 final

Con un gran encuentro en una de esas noches mágicas en Würzburg, el Perfumerías Avenida selló su clasificación para las semifinales de la Eurocup a través del trabajo defensivo de una segunda parte casi perfecta y con la que redondear el resultado del primer encuentro (91-72). La alegría no pudo ser completa ya que Spar CityLift Girona se quedó -en la noche del martes- a una sola canasta de haber sido su rival en unas semifinales en las que se medirán ahora al Galatasaray.

Contaba el Perfumerías Avenida con una cómoda renta de 17 puntos cosechada en el partido de ida pero la ambición del equipo charro tuvo que esperar para poder certificar su pase tras una noche que comenzó con algo de retraso por una avería en el marcador. Eso sí, ni siquiera el parón pudo enfriar el ímpetu de un equipo que saltó a pista con su cinco de gala y que no dudó en buscar a una inspirada Givens durante los primeros compases (6-2). Con la española Sandra Igueravide aportando circulación al balón de su rival, el Nadezhda no tardó en igualar fuerzas pero la siempre infalible Silvia Domínguez fue más que suficiente para recordar que las charras tenían aún mucho que decir (24-26). A base de intensidad defensiva, el Perfumerías Avenida trató de compensar en el inicio del segundo cuarto sus primeros problemas de la noche con un rebote defensivo desde el que concedían segundas opciones a su rival (28-34). Tirando de tiempo muerto, Miguel Ángel Ortega trató de reordenar ideas en sus jugadoras ante un Nadezhda que comenzaba a sufrir el "efecto Wüzrburg" viendo ligeramente reducida su anotación al borde de un descanso en el que se mantenían sin embargo por delante (37-43).



Regresó a pista el Perfumerías Avenida dispuesto a enmendar los errores del primer tiempo y, de este modo, las nacionales fueron capaces de dar un paso al frente en el partido. A través de una gran solidez defensiva y sacando provecho a la defensa zonal propuesta por Ortega Avenida fue creciendo en aspectos como el rebote para convertirse en un equipo mucho más físico. Así las azulonas no tardaron en colocarse de nuevo a rueda de un rival que se sentía incapaz de romper el partido (51-52). Aunque tuvo que ser un soberbio triple abierto de Mestdagh en encargado de invertir la suerte charra en un encuentro en el que Avenida afrontaba los 10 últimos minutos por delante en el marcador (60-57). Con esta inercia, las nuestras golpearon con dureza en el aspecto anímico de su rival necesitando únicamente de tres minutos mágicos para disparar las diferencias (71-59). Así se comenzó a cerrar el pase a unas semifinales que parecían ya una evidencia a cinco minutos del final (80-63) y que se convirtieron en una dulce realidad con el bocinazo final (91-72). Salamanca celebraba y toda España disfrutaba.

Fotos: Alejandro López

Perfumerías Avenida (24+13+23+31): Silvia Domínguez (12), Elonu (8), Givens (11), Erika de Souza (7) y Robinson (10). Nicholls (4), Mestdagh (24), María Asurmendi (5), Laura Gil (8) y Moss (2).

Nadezhda (26+20+11+15): Ygueravide (14), Medvedeva (9), Jones (15), Cannon (14) y Bentley (16). Fedorenkova (-), Shilova (-), Degtyarskaya (-) y Tikhonenko (4).

Fuente: FEB