Charla para la reflexión sobre las mujeres rurales, a cargo de Ester Batuecas

Manifiesto de Amdeve y el Consejo de la Juventud de Béjar 8M 2018 Desde AMDEVE y el CONSEJO DE LA JUVENTUD DE BÉJAR, estamos hoy aquí, otro 8 de Marzo más, otro día más, de reivindicaciones como lo deberían de ser los 364 días restantes del año, como lo deberían ser todos los días de nuestras vidas. Celebramos la unión de mujeres que conquistaron los derechos sociales de los que hoy, nosotras somos dueñas. Por ello reivindicamos cada uno de nuestros derechos tanto sociales, laborales, personales… Suscribimos el manifiesto de la PLATAFORMA FEMENISTA 8M , en contra de las agresiones, marginaciones y exclusiones de las mujeres en toda su diversidad, migradas, racializadas, con diferentes orientaciones sexuales. Exigimos junto a nuestras compañeras de todo el territorio español, la visibilización del trabajo en casa, los cuidados en la familia, el reconocimiento de las pensiones, la eliminación de la brecha salarial, de la precariedad en el empleo, la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad en los ámbitos de ciencia, cultura, política, el reconocimiento del trabajo de activistas. Hoy queremos hacer un especial llamamiento en nuestra ciudad a poner la mirada en la situación de nuestras mujeres jóvenes que se van a estudiar y no vuelven, por la falta de oportunidades laborales y por los pocos cambios que se han producido en las actitudes y comportamientos en cuanto a las expectativas de rol como mujeres No podemos olvidar que de los 49 asesinatos que se cometieron el año pasado a mujeres, 12 tenían menos de 30 años Que en España se denuncia una media de 3 violaciones por día, que son las mujeres jóvenes víctimas de estas agresiones las únicas víctimas de delitos a las que se les pide que demuestren su inocencia Lo que es peor, casi un treinta por ciento de jóvenes considera que la violencia de género es una conducta normal Que el paro en jóvenes es una lacra insoportable afectando a las mujeres menores de 30 años en 15 puntos más que a los hombres jóvenes. Que este grupo tiene una tasa de subocupación del 21,2% frente año 14,8 de los chicos y que además el 47,6% de mujeres jóvenes desempeña una menor cualificación académica de la que pueden acreditar Por último decir que para que una mujer joven pueda acceder a una vivienda debería de cobrar un 102% de salario más de lo que cobra frente a un 96% de los hombres Hacemos un llamamiento urgente para que se atiendan las necesidades de jóvenes por parte de administraciones y de entidades para buscar soluciones y que no se vean obligadas a mantener este éxodo que nos deja no ya sin nuestros seres más queridos sino sin la sabia necesaria para el crecimiento tanto económico como social de nuestra zona Pedimos tanto a hombres como mujeres un mayor compromiso para promover los cambios que hagan de nuestra comunidad una sociedad más libre y más justa. No queremos esperar 100 años para alcanzar la igualdad. La queremos ahora