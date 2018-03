De la Mora denuncia el despilfarro de 7.200 euros por la convocatoria del pleno de este jueves

Miércoles, 7 de marzo de 2018

El diputado provincial de Ganemos Salamanca, Gabriel de la Mora, se muestra muy crítico con la convocatoria de Pleno extraordinario para este jueves, 8 de marzo, en la Diputación, en el cual se abordará la aprobación del expediente de cumplimiento de la sentencia de 25 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En concreto, la sentencia condena a la Diputación por vulnerar los derechos fundamentales y que declara nulo el presupuesto y la relación de puestos de trabajo de 2016.

El diputado de la agrupación granate considera “injustificada la celebración de la sesión en forma extraordinaria, ya que es perfectamente factible introducir su contenido en el próximo Pleno ordinario”. Según aseguró, “cabe pensar que la justificación de esta convocatoria es, en realidad, la pretensión de generar un derecho de cobro a favor de los diputados sin dedicación exclusiva para complementar su retribución”. De la Mora insiste una vez más en la necesidad de replantear el sistema de retribuciones. “Si creen que son bajas, que las suban, pero que no celebren plenos extraordinarios de diez minutos para cobrar más”, declara.

El portavoz de Ganemos recuerda que la Diputación ha tenido más de cinco meses para resolver este asunto, y que incluso podía haberlo zanjado en el Pleno ordinario de febrero. “Si no lo han hecho es porque no han querido”, recalca, porque “de hecho, hasta podían haberlo convocado este miércoles”. Para la formación granate pero es “evidente” que prefieren que el diputado de Ganemos no participe en el mismo, al ser el responsable de la sentencia condenatoria hacia la Diputación.

Ganemos Salamanca ha intentado que se suspendiera el Pleno desde se convocó sin previo aviso el lunes, 5 de marzo. La propuesta fue trasladar el asunto al siguiente Pleno ordinario, con el fin de evitar el desembolso de 7.200€ por parte de la Diputación destinados a pagar a las y los diputados sin dedicación exclusiva. La ejecución de la sentencia sólo puede solicitarla el propio diputado de Ganemos, “por lo que la justificación argumentada por el Gobierno provincial no se sostiene”.

Finalmente, tras negarse a trasladar el pleno a finales de marzo el diputado de Ganemos Salamanca ha solicitado que al menos no se devenguen retribuciones. Sin embargo, el gobierno provincial del PP no ha atendido la petición, y se ha “escudado” en criterios de los técnicos y razones personales de las y los diputados.

En todo caso, Gabriel de la Mora no asistirá al pleno para poder facilitar la participación de mujeres de su familia en la huelga y las actividades convocadas por el movimiento feminista, solicitando que el resto de diputados/as renuncien a su asignación y la donen a organizaciones sociales que trabajen por la igualdad de género.