Más de 1.300 estudiantes y 33 docentes de Salamanca reinventan una escuela para tod@s

Martes, 6 de marzo de 2018

Un total de 1.338 escolares y 33 docentes de 29 centros educativos de Salamanca han trabajado y reflexionado sobre cómo poder hacer una escuela más abierta, diversa y para tod@s, gracias a su participación en el 34 concurso escolar del Grupo Social ONCE.

Bajo el lema “Reinventemos juntos una escuela para tod@s”, el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para trabajar sobre aspectos tan relevantes como la educación emocional, la inteligencias múltiples, el uso de las nuevas tecnologías, el rediseño de espacio escolar o la diversidad en el aula. De esta manera, han sido los propios escolares y docentes los que han realizado distintas propuestas para hacer una escuela para tod@s.

En este 34 concurso escolar del Grupo Social ONCE, en el que han participado 140.268 escolares y 3.159 docentes de 2.301 centros educativos, han trabajado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que reivindica una escuela para tod@s, acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado una pieza audiovisual (de un minuto de duración) acompañada de un guión detallado.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).

A partir de aquí, como en anteriores ediciones, el concurso tiene que pasar por tres fases en las que los jurados seleccionarán los mejores trabajos: la fase provincial, cuyo fallo se producirá durante este mes de marzo; la fase autonómica, en el mes de abril; y la fase estatal.

Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus ‘Reinventa la escuela, en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres

La ONCE, referente en educación inclusiva

El modelo educativo inclusivo de la ONCE es un ejemplo de éxito: en él la tasa de abandono escolar al final de la ESO es solo del 9’6%, frente al 11% de la media europea o el 20% en la cifra global de España (Informe Monitor de la Educación y la Formación de 2016, Comisión Europea).

La ONCE lleva años trabajando en esta línea de la inclusión académica y social con modelos de intervención educativa inclusivos reconocidos a nivel internacional. Hasta los años setenta, la única opción educativa para el alumnado con ceguera o discapacidad visual grave era la escolarización en los colegios específicos de la Organización. A partir de los años ochenta, la legislación educativa cambia y también la sociedad. Se dan nuevos planteamientos educativos y los primeros intentos de integración. Se crean los Equipos Específicos de atención educativa a personas con discapacidad visual, se reconvierten los colegios de la ONCE en Centros de Recursos Educativos y se firman los convenios de colaboración en materia de atención educativa a alumnos con discapacidad visual, entre la ONCE y las administraciones educativas de carácter estatal y autonómico.

Gracias a ello, actualmente casi el 99% del alumnado con discapacidad visual se escolariza en colegios ordinarios, en su pueblo, barrio o ciudad de residencia, siguiendo el currículo escolar oficial. Este bagaje y esta experiencia son la base de esta edición, donde todo el material educativo ha sido elaborado por especialistas de la educación para abordar (en línea al currículo escolar) los grandes principios de la escuela del futuro, la escuela para tod@s.