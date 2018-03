El 3º Día | 5 Marzo

Lunes, 5 de marzo de 2018

Un repaso a algunas curiosidades que nos ha dejado el fin de semana deportivo, complementadas con un par de historiones llegados de fuera

Sabor a gloria, de Rapto > El jugador del Cadete del Ciudad Rodrigo CF Marcos Sánchez (que dobló este finde con el Juvenil B) está haciendo también sus pinitos en el mundo del rap, lanzando en los últimos días este tema, Sabor a gloria.

- Las 4 Estaciones (como mínimo) : Los Campos de Toñete han vivido un fin de semana ‘4 Estaciones’, pudiéndose ‘disfrutar’ de todo tipo de meteorología. Por un lado, en la mañana del sábado, hizo un tiempo de perros, con mucho frío y una lluvia que apareció mediada la primera parte quedándose hasta el final. Eso hizo por ejemplo que los jugadores mirobrigenses que estaban en el banquillo estuviesen bien tapados con una manta como se puede ver en la imagen. 24 horas después, hubo un primer partido que tuvo la compañía del sol, el de alevines, permitiendo que la temperatura fuera bastante agradable. Sin embargo, de cara al 2º partido de la mañana, de infantiles, el tiempo ya se empezó a revolver un poco, con una temperatura más fría pese a que era una hora más central del día.

- Se quedó sin grabación : La lluvia que empezó a caer en la primera parte del duelo de Cadetes entre Ciudad Rodrigo y Cristo Rey Barrio Vidal hizo que al descanso el escaso público que había en los Campos de Toñete se fuese a la cafetería, perdiéndose muchos de esos espectadores el gol del empate del Cristo Rey Barrio Vidal, que llegó de penalty en el 2º minuto de ese período. Entre los que se lo perdieron estuvieron los aficionados visitantes, incluido el encargado de las grabaciones, diciendo él mismo: “vaya un cámara [estoy hecho] que no lo he grabado”.

- En busca de un dentista : Mientras se estaba jugando en Conde de Foxá el partido entre Miróbriga Futsal y Casa Cheti Alhambra, varios chavales de la cantera del Ciudad Rodrigo CF estaban jugando al fútbol en la zona de entrada al Pabellón. En pleno ‘partido’, a uno de ellos se le cayó un diente, entrando otro de ellos a ‘comunicar’ la noticia de una forma peculiar: “¿hay un dentista?”.

- Demasiada fuerza : En ese partido de la Liga Futormes, el Casa Cheti Alhambra sacó portero-jugador, empezando a sucederse los cambios entre el jugador que adoptó ese rol y el portero normal. En uno de esos intercambios, el que estaba como portero-jugador llegó con demasiada fuerza al banquillo, haciéndose daño en un pie (no sé si se dio contra la pata del banquillo o se le dobló el tobillo), lo que le llevó a retorcerse de dolor en el suelo durante unos instantes.

- En vídeo : Hergar TV ofrece el resumen del partido disputado en la jornada del domingo entre Hergar Camelot Helmántica C y el Juvenil B del Ciudad Rodrigo.

- Volando voy : El III Senior también tuvo que sacar portero-jugador en la tarde dominical. En uno de los intercambios entre Marc (quién estaba de portero-jugador) y Rubén, los visitantes probaron a hacer un tiro desde la lejanía a puerta vacía que Rubén atrapó con una estirada según llegaba a la portería. Esto contado pierde bastante, pero Rubén se llevó un aplauso por la estirada.

- A mí no me digas que no se puede : Fuera ya del ámbito local, tres pinceladas. La primera, todo un historión: hasta ahora habíamos visto en el fútbol a algún jugador de campo que le faltaba parte de un brazo (por ejemplo aquí en Ciudad Rodrigo jugó hace unos años un torneo amistoso un jugador de la Selección de Vizcaya en esa situación), pero lo que no se había visto hasta ahora era a un portero en esas circunstancias. Realmente él no era portero, pero un día se vio forzado a ponerse bajo palos… y ya se ha hecho a ello. Como dice El Langui, “a mí no me digas que no se puede”: http://elcorreoweb.es/el-decano-deportivo/el-otro-futbol/un-chico-de-una-pasta-especial-DJ3865995.

- Lección de fútbol : Desde el País Vasco nos llega también una lección de fútbol, la de un equipo de chavalines de 9 años que se dejó encajar en el último instante un gol que suponía su derrota después de que hubieran marcado justo antes el empate al ‘emocionarse’ un chavalín y no devolver el balón tras una interrupción: http://www.elcorreo.com/deportes/futbol/dejaos-marcar-perdamos-20180227121231-nt.html.

- Y una de cromos : Y para cerrar, una pequeña tontería vista en Twitter:

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 24PJ|41GF|22GC > 13 goles: Alberto Martín; 7 goles: Alberto García; 6 goles: Maza; 3 goles: Carli; 2 goles: Pando, Sergi y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Javi Moríñigo, Wiki, Adrián Gallego y Agudo; +1 en P.P.

+ D11, 16.30h., en el Francisco Mateos, frente al Ejido

| JUVENIL A – 17PJ|56GF|26GC > 17 goles: Agudo; 12 goles: Jesús; 7 goles: Omar; 6 goles: Samuel; 4 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel; 2 goles: Juanjo; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, y Sergio; +1 en P.P.

+ D11, 18.00h., en los Campos Vicente del Bosque, frente al Navega B

| JUVENIL B – 19PJ|63GF|57GC > 16 goles: Diego; 7 goles: Miguel Ángel y José Manuel; 5 goles: Luis y Javi Martín; 4 goles: Jesús Mari y Javi Casti; 3 goles: Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ D11, 12.30h., en el Campo de Los Cuernos, frente al Sporting Garrido

| CADETE – 17PJ|28GF|48GC > 10 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 3 goles: Raúl y Antonio; 2 goles: Alberto; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Christian e Iker

+ S10, 11.00h., en los Campos Vicente del Bosque, frente al Navega

| INFANTIL – 17PJ|33GF|82GC > 12 goles: David Torres; 5 goles: Guille; 4 goles: Luis Criado y Álvaro Iglesias; 3 goles: Álvaro Castaño y Carlos; 1 gol: Antonio y Rodrigo

+ D11, 16.00h., en los Campos Vicente del Bosque, frente al Navega

| ALEVÍN A – 17PJ|22GF|118GC > 8 goles: Álex Martín; 5 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez; 2 goles: Manuel de la Nava y Pablo Bernal; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ S10, 13.00h., en los Campos Vicente del Bosque, frente al Navega

| ALEVÍN B – 15PJ|24GF|123GC > 4 goles: Álex Sánchez y Pablo Duque; 3 goles: Jesús y Pablo Domínguez; 2 goles: Christian, Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino; +1 en P.P.

+ D11, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Salmantino E

| BENJAMÍN – 17PJ|111GF|61GC > 30 goles: Álex Sánchez; 18 goles: Diego; 16 goles: Álvaro; 13 goles: Miguel; 11 goles: David; 7 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian; 1 gol: Álex Ramos y Juan

+ S10, 12.00h., en los Campos de Toñete, frente al Hergar Camelot Helmántica C

| PREBENJAMÍN – 15PJ|92GF|33GC > 48 goles: Javier Martín; 21 goles: Álvaro Flores; 13 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ D11, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Salmantino C

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 21PJ|67GF|103GC > 16 goles: Arturo; 11 goles: Asier; 10 goles: Marc; 9 goles: Raúl; 6 goles: Álex; 5 goles: Cholo; 3 goles: David y Álex Francisco; 1 gol: Rubén, Dani y Cristian; +1 en P.P.

+ D11, 17.00h., en Valencia de Don Juan (León), frente a Coyanza

| JUVENIL - 24PJ|109GF|79GC > 25 goles: Álex Morales; 16 goles: Daniel y Jesús; 13 goles: Óscar; 12 goles: Adrián; 7 goles: Antonio y Alejandro Marquiz; 3 goles: Kamal; 2 goles: Sergio; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +4 en P.P.

+ En Conde de Foxá, frente al Segovia Futsal

| CADETE - 21PJ|141GF|63GC > 36 goles: Jorge; 19 goles: Álex; 16 goles: Andrés; 15 goles: Samu; 12 goles: Sergio; 9 goles: Diego Rubio y Javi; 8 goles: Pablo Martín; 4 goles: Jacobo y Diego Ruiz; 2 goles: Mario, Adrián y David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ El próximo fin de semana no hay competición

| INFANTIL – 16PJ|88GF|40GC > 20 goles: Pablo; 16 goles: Alberto; 12 goles: Miguel; 11 goles: Julio; 9 goles: Corvo; 7 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker; 1 gol: Ángel Luis y Yassin; +1 en P.P.

+ Le toca jornada de descanso

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 15PJ|73GF|57GC > 16 goles: Ratero; 15 goles: Tote; 10 goles: Motta; 6 goles: Carlitos y Carre; 4 goles: Jorge Briz y Jairo; 3 goles: Chuchi; 2 goles: Cabrillas, Guancho e Ivi; 1 gol: Julián; +2 en P.P.

+ D11, 10.30h., en Cabrerizos, frente al San Joaquín FS