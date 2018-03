Arcón de Olid complica las cosas al jurado con su ‘Tenorio en busca del libreto perdido’

Domingo, 4 de marzo de 2018

VITIGUDINO | El próximo sábado última obra en concurso, ‘Miedo me da’ a cargo de la compañía Demikó, de Toledo

Vitigudino vive desde mediados de enero un Certamen Nacional de Teatro de los más exigentes para su jurado. A medida que pasa cada representación la calidad de la obra supera a la anterior, lástima que la sala no albergue la afluencia de público de años anteriores, y aunque no se puede calificar de fracaso, la asistencia de público, especialmente de Vitigudino, no ha estado a la altura de la calidad de las obras.

Por el contrario, en esta edición se ha podido observar público fiel ya procedente de localidades cercanas, que sí ha sabido valorar lo que supone tener un evento de estas características en un pueblo. En definitiva, cerca de 150 personas asistían este domingo al Centro Cultural para ver una excelente obra de teatro.

Si el domingo anterior era Ateneo de Pozuelo con ‘El estanque dorado’, el que ponía en aprietos al jurado, este domingo lo hacían los vallisoletanos Arcón de Olid con su ‘Tenorio en busca del libreto perdido’, una versión de la obra de Zorrilla “jamás contada” con un Don Juan “más femenino” y cuya historia comienza en lo que “es más una mancebía que una hostería”.

Excelente interpretación realizada por el elenco de actores excelentemente dirigidos por Juan Casado, que seguro obtendrá recompensa por este gran trabajo.

Y con la representación del Tenorio por la compañía vallisoletana, el Certamen Nacional de Teatro de Vitigudino entra en su recta final. El próximo domingo se cierra el telón con la última obra en concurso. Será la compañía Demikó y la comedia ‘Miedo me da’.

Como domingos anteriores, la representación comenzará a las 20.00 horas y el precio de la entrada es de tres euros.