Gema Martín: “Ganar en casa te sirve de motivación para unos cuantos meses”

Domingo, 4 de marzo de 2018

Iván Roade se mostraba satisfecho por ganar una prueba que es “como un buque insignia de Salamanca” y Luis Miguel ensalzaba el recorrido monumental

Con una amplia sonrisa, Gema Martín atendía a los medios de comunicación tras volver a lo más alto del podio de la Media Maratón Ciudad de Salamanca y, además, con un auténtico tiempazo. No ocultaba su satisfacción y se centraba, sobre todo, en la motivación que supone para ella correr en casa por encima de otros aspectos de la prueba. “A mí me parece todo bien -dijo en alusión al recorrido-. Los cambios me gustan y es otro atractivo más. En mi caso he ido con el chico de la bici y acompañado siempre vas”, decía, aunque confesaba que “sí que es verdad que he estado muy sola, pero es que salí a hacer el primer diez mil fuerte y luego ya manteniendo y he ido muy bien. Estoy entrenando cara a Mérida -Nacional de Cross- y he ido muy bien. Ganar en casa es increíble porque te sirve de motivación durante unos cuantos meses. Ha sido un invierno muy duro y llegar aquí y saber que el trabajo ha merecido la pena es increíble”, sentenciaba

Por su parte, Iván Roade “Felicitaba a su compañero, ya que “da igual quien gane. Hasta el diez hemos ido todos juntos y después lo intenté porque sabía que si llegábamos juntos Alves nos ganaría al esprint. Me fui solo y luego me cogió Luismi y juntos hasta la meta”, comentaba el gallego, un habitual en las pruebas en Salamanca. “Vivo aquí por trabajo y por mi novia y me gusta correr al estar aquí y esta prueba es un buque insignia como la San Silvestre. Estoy muy contento por el resultado. Estoy muy bien”.

Su compañero, el abulense Luis Miguel Sánchez señalaba que era la primera vez que corría la prueba, por lo que valoraba que el recorrido transitara por “la parte más emblemática de Salamanca. Estoy encantado de correr aquí y disfrutar de esta mañana”.

Respecto a la carrera reconocía que tras marcharse su compañero se quedó junto a Javi Alves, “le pregunté si tenía fuerzas para ir a por Iván, me dijo que no y me fui a por él. Luego cuando enlacé somos compañeros y todo bien. Entramos juntos de la mano y una fiesta para nosotros y para Salamanca”.