Un enfermo Álvaro de Arriba se queda sin medalla en el Mundial tras correr muy encerrado

Sábado, 3 de marzo de 2018

(>> Esta noticia ha sido actualizada después de que el atleta estadounidense que había sido inicialmente descalificado haya sido recalificado por el Jurado de Apelación del Mundial de Birmingham)

Álvaro de Arriba era el atleta con mejor marca de la temporada de todos los finalistas del 800 en el Mundial de Birmingham, y además había hecho el mejor registro en las semifinales de la tarde del viernes, pero a la hora del reparto de las medallas, el de La Fuente se quedó sin ninguna.

Según expresó en la entrevista posterior con Televisión Española en la zona mixta, durante la final le afectó el resfriado que ha cogido producto del frío de Birmingham, pero lo cierto es que el desarrollo de la carrera tampoco le favoreció a la hora de ir hacia delante.

Como suele ser habitual, Álvaro de Arriba, que salía por la calle 5, optó por cerrar el grupo, por detrás del favorito para la victoria, el polaco Adam Kszczot, que suele emplear la misma táctica. El grupo marchó compacto y sin novedades durante los primeros 400 metros. Al paso por esa distancia, Kszczot tiró hacia arriba, pareciendo que Álvaro de Arriba quería seguirle, pero se quedó último hasta que en el paso por los 450 metros empezó a intentar adelantar, encontrándose con un ‘tapón’ pese a que se abrió mucho a la calle 2.

Álvaro de Arriba llegó a colocarse a la par del marroquí Mostafa Smaili, y del estadounidense Windle, pero el marroquí le cerró al paso por el 600, cayendo otra vez a la última plaza. Al paso por la última contrarrecta, se abrió de nuevo hasta la calle 3 para intentar adelantar, pero de nuevo fue en vano. Únicamente ya en la línea de meta, el atleta de La Fuente logró sobrepasar al marroquí Smaili, para entrar en meta en la 5ª plaza, lejos del resto de competidores (a 29 centésimas del siguiente).

Acto seguido de la carrera, llegó la sorpresa con la descalificación por obstrucción del estadounidense Windle, que se había hecho con la plata, con lo cual Álvaro de Arriba finalizaba el Mundial en 4ª posición. Sin embargo, ese atleta fue posteriormente recalificado tras presentarse una apelación, con lo cual el atleta de La Fuente queda finalmente 5º.

Según apuntó él mismo tras la carrera en Televisión Española, durante la noche había dormido peor, teniendo durante el día muchos mocos y flemas, de tal modo que “cuando he pasado el 400 casi no podía ni respirar; no era capaz de ir cómodo”. Pese a todo, “tengo que estar contento igualmente”, por haberse metido en la final, teniendo “muchas oportunidades de cara al futuro”.

Álvaro de Arriba aspiraba a acabar con una sequía de 27 años de medallas de España en el 800, pero el que acabó rompiendo esa racha fue su compañero de Selección, Saúl Ordoñez, quién se ha hecho con el bronce. El oro fue para el favorito, Kszczot y la plata para Windle, quedando 4º el británico Elliot Giles, y 6º y último de los clasificados el marroquí Smaili.