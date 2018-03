Ganemos Salamanca acusa al PP de presentar un presupuesto “destinado a mantener el clientelismo”

Viernes, 2 de marzo de 2018

El concejal Gabriel Risco asegura que las cuentas municipales son tan antiguas “como el concejal de Hacienda”

“Son unos presupuestos sin planificación, de hace un siglo, tan antiguos como el concejal de Hacienda”. Así se ha manifestado Gabriel Risco, de Ganemos Salamanca, durante el debate del presupuesto en el Ayuntamiento de Salamanca, anunciando la posibilidad de recurrirlo “porque es la única solución que nos dejan”.

Risco aseguró que las cuentas de casi 154 millones “generan incertidumbre, con partidas que no se van a ejecutar y destinadas a mantener el clientelismo”. Crítico, aseguró que este presupuesto “es ilegal y no cumple la ley” con unas partidas que no tiene “objetivos, ni un modelo de ciudad”.

El pleno rechaza todas las enmiendas de Ganemos

Ganemos ha presentado una amplia batería de enmiendas a los presupuestos defendidas por Virginia Carrera, Pilar Moreno y Gabriel de la Mora con 31 propuestas de ahorro y gasto por valor de 3,7 millones, que han sido rechazadas globalmente por el resto de grupos. PP y Ciudadanos han votado en contra y el PSOE se ha abstenido.

Las aportaciones de la formación granate se enmarcan dentro los ejes de su programa electoral, como son ahorro y eficiencia en el gasto público; creación de empleo y rehabilitación de vivienda; aumento del gasto social y la garantía de los derechos sociales, y mejora de la democracia, la transparencia y la participación ciudadana.

Plan de racionalización y ahorros del gasto público

Se incluyen 10 propuestas de ahorros por valor de 3.721.000€, destinados a crear o mejorar otras partidas presupuestarias. Se trata de las siguientes:

- Plan de ahorro de gasto corriente y suministros: 350.000€

- Renuncia adquisición acciones en Mercasalamanca: 416.624€

- Renuncia adquisición acciones en Zaldesa: 1.068.249€

- Supresión partida para contratación de técnicos externos: 423.900€

- Baja recinto de visitantes: 492.518€

- Baja de la subvención a la Junta para estación de autobuses: 250.000€

- Reducción costes en la conservación de pavimentos: 250.000€

- Reducción de los costes del contrato de jardines: 199.709€

- Reducción en costes obras Plaza de Carmelitas: 150.000€

- Supresión de la subvención a los Dominicos: 120.000€

Propuestas de empleo y vivienda

- Cuatro propuestas con un incremento de casi 2,7 millones de euros destinados a la creación de empleo, dinamización económica y acceso a la vivienda, principalmente.

- Así, en cuanto al empleo, Ganemos propone un Plan de Recuperación del Empleo Público mediante la contratación de nuevo personal, elevando el gasto previsto en 1,131.000€, con más trabajadores y trabajadoras en el área de participación ciudadana, los CEAS (Centros de Acción Social), las instalaciones deportivas, Intervención, Contratación, Urbanismo y proyectos, así como en las escuelas infantiles municipales.

- Respecto al Plan de Rehabilitación y Regeneración de Barrios, Ganemos destacada que el presupuesto de 2018, por primera vez, contempla una partida de 1 millón de euros destinado llevar a cabo esta medida, ya propuesta por el grupo en 2017. Ganemos considera escasa la dotación al respecto, y considera necesario duplicarla para llegar a los 2 millones de euros.

- El Plan de Vivienda presentado por Ganemos debe dotarse al menos con 500.000€ este año 2018, destinados a hacer más accesibles los alquileres y a ampliar el acceso al parque público de viviendas y recursos residenciales. Dar prioridad a personas en riesgo de vulnerabilidad social forma parte también de las políticas que el grupo defiende en este ámbito.

Propuestas de derechos sociales

Ganemos defiende 9 propuestas económicas por valor de 640.000€, y centra buena parte del incremento del empleo público en este área. Se trata de las iniciativas siguientes:

- Servicio de acompañamiento social puntual, profesional y personalizado, destinado a personas vulnerables que carezcan de apoyos familiares o sociales para garantizar su acceso a los servicios públicos, ampliando las plazas en el área de Bienestar Social.

- Fundación 'Salamanca Ciudad, Cultura y Saberes': Supresión de la misma y recuperación de la gestión de las actividades por parte de la Corporación. Y es que Fundación dispone de unos estatutos y una organización diferente al funcionamiento del Ayuntamiento, con una política de personal y contratación que no sigue las mismas normas de la función pública.

- Bibliotecas para Tejares, Chamberí y Buenos Aires, pues estos barrios carecen de espacios de estas características (Ganemos propone invertir 250.000€).

- Área de estacionamiento y pernoctación de autocaravanas (70.000€), un servicio necesario, puesto que ciudad es “atravesada” por más de 7.000 vehículos de este tipo cada año, y entre 20 y 50 se estacionan en espacios no acondicionados. Salamanca posee varios solares de titularidad municipal que reúnen las condiciones idóneas.

- Actuaciones para mejorar la Seguridad Vial destinadas a terminar con los atropellos y colisiones en la vía pública (120.000€). Sobreelevar pasos de peatones en estos “puntos negros” y crear campañas de sensibilización para las y los conductores, principales iniciativas de Ganemos.

- Educación para la participación en jóvenes (100.000€): Crear un programa que fomente el tejido asociativo juvenil con la intención de ir más allá de los proyectos actuales, donde las personas jóvenes son solo beneficiarios de las actividades, sin participar de forma activa

- Espacios al aire libre para deportes y actividades físicas para jóvenes: el presupuesto de PP y Ciudadanos se limita al apoyo a los clubes federados con subvenciones nominativas y las inversiones en campos de fútbol. Ganemos propone una inversión de 50.000€ para construir de una pista de crossfit y calistenia.

- Testamento Vital y apoyo a los cuidados paliativos (16.000€): La Corporación se comprometió, en julio de 2017, a llevar a cabo actuaciones en este ámbito, con actividades formativas para el personal municipal y la ciudadanía, y con apoyo económico para los gastos producidos por la necesidad de ayudas técnicas a las familias de personas en situación terminal.

- Prevención y lucha contra la intolerancia y la xenofobia (34.000€): Mejorar los programas existentes destinados a la prevención de la intolerancia y la xenofobia en los centros escolares, un compromiso de la Corporación del año pasado que incluye acciones en todos los barrios y las ONG.

Propuestas de democracia, transparencia y participación

Para mejorar la democracia, transparencia y participación ciudadana, Ganemos apuesta por 8 propuestas, que propone dotar con un aumento de 400.000€. Se trata de las siguientes medidas:

- Creación de servicio de comunicación institucional de la corporación: El Ayuntamiento de Salamanca carece de un servicio de comunicación institucional no ligado a los “vaivenes políticos” del gobierno de la corporación. Ganemos propone modificar la política de recursos humanos en este ámbito, para diferenciar y delimitar claramente las funciones de asesoramiento y comunicación del alcalde y el PP de las funciones públicas estrictamente de comunicación institucional de la corporación municipal.

- Un plan de medios transparente para la contratación de publicidad institucional: Es necesario, para Ganemos, regular los criterios de adjudicación de los contratos y acuerdos con los medios de comunicación, de modo que se garantice “un trato equitativo y objetivo” cada uno de ellos, con la “máxima transparencia”.

- Contratar personal para el desarrollo de la administración electrónica y la transparencia municipal: 50.000€ para esta política, incluyendo la contratación de jóvenes titulados en nuestras universidades.

- Mejorar la cobertura de plazas en el área de participación social: La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento incluye numerosas plazas en el área de participación que se encuentran sin cubrir, casi un 50%, lo que impide el desarrollo efectivo de las políticas en esta materia.

- Mejoras en la Casa de la Juventud de Garrido: 180.000€.

- Ampliación de horarios de los centros cívicos: 100.000€ más para la ampliación de los horarios de apertura de los centros municipales de participación.

- Más subvenciones competitivas para asociaciones vecinales: El Ayuntamiento convoca anualmente subvenciones por valor 70.000€ para estas agrupaciones. Ganemos propone un aumento de 50.000€, de modo que en 2018 la partida destinada a este fin alcanzaría la cifra de 130.000 €.

- Inversiones en mobiliario urbano que fomente la participación ciudadana en la vía pública, como soportes y pilares de información libre para exponer carteles informativos de interés social y sin ánimo de lucro, que evite el deterioro del mobiliario público. Ganemos Salamanca propone destinar 20.000€ del presupuesto municipal 2018 del Ayuntamiento de Salamanca en esta iniciativa.

Foto: Alejandro López