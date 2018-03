La Junta destina 1,5 millones de euros a la segunda convocatoria de las becas universitarias

Jueves, 1 de marzo de 2018

De esta cantidad, 1.000.000 euros están destinados a financiar la modalidad de residencia y 500.000 a la de renta

La Consejería de Educación ha publicado la segunda convocatoria de becas universitarias del curso 2017-2018 con un presupuesto total de 1.500.000 euros, tal y como se recoge hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). De esta cantidad, 1.000.000 euros están destinados a financiar la modalidad de residencia y 500.000 a la de renta. En su conjunto, las dos convocatorias de becas universitarias de Castilla y León para el curso 2017-2018 han contado con un total de 3.500.000 euros.

La Junta puso en marcha hace dos años un nuevo sistema de ayudas económicas para los alumnos que cursen sus estudios en las universidades de Castilla y León. Teniendo en cuenta que la política de ayudas al estudio para universitarios es competencia de la Administración central del Estado y que no está trasferida a las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, este nuevo modelo busca, tal como se acordó en el Debate del Estado de la Región de hace dos años, complementar el programa nacional poniendo el acento en asegurar la igualdad de oportunidades y la beca de los estudiantes de familias con menos recursos.

La Consejería de Educación -a través de la Dirección General de Universidades e Investigación- realiza este año una segunda convocatoria de becas para estudiantes universitarios para el curso 2017-2018, dotada con un presupuesto de 1.500.000 euros y destinada a todos los alumnos matriculados en el curso actual, lo que permite ampliar las ayudas universitarias a un mayor número de estudiantes.

Las modalidades de ayuda incluidas en esta segunda convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes se prolongará hasta el 2 de abril inclusive, son de dos tipos: de residencia para quienes cursen segundo y posteriores cursos -su importe ascenderá a 1.500 euros- y de renta para todos los alumnos -la cuantía máxima de esta ayuda será de 350 euros-. Ambas modalidades son excluyentes entre sí, de modo que los estudiantes solo podrán solicitar una de ellas.

Podrán ser beneficiarios los alumnos que estén matriculados en alguna universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2017-2018, cursen enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de graduado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero técnico y arquitecto técnico y hayan resultado beneficiarios de una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para este curso.

Dos modalidades: residencia y renta

Así, para optar a la modalidad de residencia los solicitantes deben acreditar la residencia fuera del domicilio familiar, estar matriculados de segundo y posteriores cursos y no haber recibido el componente de residencia de las ayudas del MECD por no cumplir el requisito de rendimiento académico en el curso anterior. Asimismo, la renta familiar neta no podrá superar en el año 2016 los umbrales de 13.236 euros para un miembro computable; 22.594 euros, para dos; 30.668 euros, para tres; 36.421 euros, para cuatro; 40.708 euros, para cinco; 43.945 euros, para seis; 47.146 euros, para siete; y 50.333 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.181 euros por cada nuevo miembro computable.

Por otro lado, será requisito específico para optar a la modalidad de renta tener en el año 2016 una renta familiar neta inferior a 3.771 euros para un miembro computable; 7.278 euros, para dos; 10.606 euros, para tres; 13.909 euros, para cuatro; 17.206 euros, para cinco; 20.430 euros, para seis; 23.580 euros, para siete; y 26.660 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.079 euros por cada nuevo miembro computable.

Los estudiantes que deseen optar a estas ayudas deberán cumplimentar la solicitud a través de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación -www.educa.jcyl.es/universidad- o en la sede electrónica de la Administración -www.tramitacastillayleon.jcyl.es- y presentarla de manera presencial -en el registro de la Consejería de Educación o en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- o de forma electrónica.

La resolución de la convocatoria se producirá en torno al mes de junio y, en todo caso, antes de los plazos máximos contenidos en la Orden de convocatoria.

Primera convocatoria 2017-2018

El sistema de ayudas para estudiantes universitarios de Castilla y León, puesto en marcha hace ya varios años, contempla la existencia de dos convocatorias: una primera, dirigida a alumnos de nuevo ingreso en la universidad; y, una segunda, dirigida a aquellos que, durante el curso en que se realice la convocatoria, resultaron beneficiarios de las becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Este sistema incorpora la valoración del patrimonio familiar de los solicitantes para hacer idénticos los requisitos económicos de las convocatorias de la Junta de Castilla y León y del MECD. Además, las ayudas van dirigidas a estudiantes de las universidades públicas y privadas de Castilla y León, excluyéndose de ellas, por una parte, a los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que han podido acogerse a las ayudas convocadas por el MECD y, por otra, a quienes, en las universidades públicas y privadas de Castilla y León, se encuentren realizando cursos de adaptación al grado, másteres, doctorados o títulos propios.

Esta convocatoria, que ha beneficiado a un total de 757 estudiantes, ha permitido a los solicitantes elegir entre dos modalidades de ayuda dependiendo de su situación personal: de matrícula, dotada con la cuantía a la que ascienda el precio de los créditos matriculados para el curso académico actual según determinó la Junta de Castilla y León en el mes de abril de 2017; y de residencia, por valor de 1.500 euros.

A la primera de ellas, podrá optar quien haya obtenido una nota de acceso a la universidad menor que 5,5 puntos -puesto que con notas de 5,5 y superiores la concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)- y estará dotada de la cuantía a la que ascienda el precio de los créditos matriculados según el Decreto de precios públicos que la Junta de Castilla y León publicó en el mes de mayo para el curso académico actual. Además del requisito académico antes mencionado, será preciso que la renta familiar neta no supere en el año 2016 los umbrales de 14.112 euros para un miembro computable; 24.089 euros, para dos; 32.697 euros, para tres; 38.831 euros, para cuatro; 43.402 euros, para cinco; 46.853 euros, para seis; 50.267 euros, para siete; y 53.665 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.391 euros por cada nuevo miembro computable.

La ayuda de residencia, por su parte, será igual que la que concede el MECD, 1.500 euros, y a ella podrán optar quienes hayan accedido a la universidad con una nota inferior a 6,5 puntos -puesto que con notas de 6,5 y superiores la concede el MECD-. De esta modalidad no podrán beneficiarse los solicitantes con independencia familiar y económica, que cursen total o parcialmente enseñanzas en la modalidad a distancia, ni quienes se matriculen en menos de 60 créditos. Además, la renta familiar neta no podrá superar en el año 2016 los umbrales de 13.236 euros para un miembro computable; 22.594 euros, para dos; 30.668 euros, para tres; 36.421 euros, para cuatro; 40.708 euros, para cinco; 43.945 euros, para seis; 47.146 euros, para siete; y 50.333 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.181 euros por cada nuevo miembro computable. Esta convocatoria se resolvió el pasado 31 de enero.

En su conjunto, las dos convocatorias de becas universitarias de Castilla y León para el curso 2017-2018 han contado con un total de 3.500.000 euros.