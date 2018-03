Exprésense, pero que no les engañen

En los últimos días la libertad de expresión ha sufrido un terrible revés. El pasado jueves fallecía Antonio Fraguas de Pablo, más conocido por la mayoría como Forges. Aunque Forges no nos abandona, porque sus trazos darán aún mucho que hablar, me invade una inmensa tristeza al pensar que su pluma –de la que tanta luz siempre hemos necesitado– ya no alumbrará nuevas viñetas.

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión –ese que tan bien supo ejercer el gran Forges– hoy resulta confuso debido a los sucesivos intentos de manipulación por parte de ciertos “intelectuales”. Los mismos que se apresuran a alzar la voz en defensa de la libre opinión cuando esta se haya alineada con sus ideas –que en algunos casos alcanzan la categoría de creencias– pero se camuflan junto a la censura en los supuestos contrarios. Tacha que en la mayor parte de las ocasiones llega en forma de insulto, con ofensas para todos los gustos (fascista, facha, torturador o asesino son algunas de las más frecuentes).

La libertad de expresión se encuentra consagrada en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de dicha realidad, tal y como sucede con otros derechos, su ejercicio no se puede entender en términos absolutos (como algunos pretenden vender durante estos días de aguacero). El ejemplo más evidente de esta relatividad se halla en el derecho a la vida, bien jurídico protegido por antonomasia que puede ser vulnerado dentro del respeto a la legalidad ante determinados supuestos. Del mismo modo, el ejercicio de la libertad de expresión está restringido por el respeto a otros derechos, entre los que nuestra Constitución –la misma que algunos tachan de anacrónica– resalta “el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

No obstante, estas aguas turbias han servido para que unos individuos –a los que no me atrevo a encuadrar en el gremio de los artistas– conocidos por unos pocos concentren la atención de los medios de comunicación y las redes sociales, elevando su fama hasta cotas inalcanzables con sus composiciones. Además, ha llegado la hora de asumir que lo que se vierte en las redes sociales, sea a través de un tweet o de cualquier otra de las formas posibles, se hace coram populo y no en una conversación de barra de bar o en la sobremesa de un banquete. Cuestión distinta es la proporcionalidad de las penas impuestas, cuya idoneidad quizás aborde en otro momento. Hasta entonces exprésense, pero que no les engañen.