¿Qué me pongo hoy?

Martes, 27 de febrero de 2018

Está claro que el vestido ha gustado un montón. Mucha gente que he coincidido con ella me pregunta que dónde me lo he comprado y les recomiendo que visiten TATELI, ya que esta tienda tiene prendas bonitas y asequibles

Esa es la primera pregunta que me hago nada más levantarme, es entonces cuando la cabeza empieza a recorrer en un minuto el planning del día.¿ Con quién he quedado?, ¿Dónde tengo que ir?, ¿Hará frío? ¿Llueve?... Abro el armario y empiezo a descartar prendas, que si esto me lo puse ya el otro día, que esto no me pega para donde voy a ir…y de repente, se me viene a la cabeza aquel vestido que me compré en esa tienda que tanto me gusta. El vestido blanco de TATELI es una buena opción para ponerme hoy. Este vestido tiene adornos en negro, con el que me pondré unas medias negras, un zapato negro de tacón y una cazadora de piel negra. Por fin he dado con la idea que me gusta y está claro, por la tarde tendré que cambiar el look porque mis actividades son totalmente diferentes a la de por la mañana. No me importa, todavía tengo tiempo de pensar después de comer que ponerme.

Vestidos, chaquetas, pantalones, vestido de fiesta,…para todas las mujeres que quieran ir a gusto y guapas a diario.

Tengo la suerte de encontrarme a los jueces del programa de Master Chef, Pepe, Jordi y Samantha. Un placer el poderos saludar y hacerme un selfie con vosotros,

Por la tarde tengo que ir al campo con unos amigos y mi opción es sin duda un jeans adornado con lentejuela de mariposa, una camisa blanca por medio hombro y una chaqueta azul pastel. Es un look muy cómodo y apropiado para donde tengo que ir. Por cierto, este conjunto, es una suerte contar con una tienda así en Salamanca