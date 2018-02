El Grupo Cultural San Gil y la PDB hacen públicas fotografías de las obras de El Bosque

EL Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla León arrasan El Bosque Siguen los expolios en el Jardín Histórico El Bosque de Béjar por intervención directa de las administraciones responsables de su custodia Los ciudadanos que estén interesados en el BIC-Jardín Histórico El Bosque no pueden sacar una idea cabal de lo que en él está ocurriendo a partir de la información que el Ayuntamiento bejarano filtra interesadamente a los medios o difunde a través de su propia página web. Comenzando por lo más reciente, que no ha aparecido en dichas fuentes de información, el espacio al norte del palacete ha sido arrasado mediante una excavadora y sus árboles talados o arrancados, sin que previamente se hubiese hecho un mínimo trabajo de prospección arqueológica, como es obligado en cualquier BIC y como se prevé en la primera etapa de intervenciones del Plan Director de El Bosque, aprobado en marzo de 2001 (estado anterior en foto 1; obras ejecutadas sin autorización en foto 2; imagen reciente en foto 3). Hay que señalar que estas obras comenzaron el 7 de noviembre, cuando empezó a funcionar el Programa Mixto de Empleo Duque de Béjar y se cerró el Jardín Histórico a cal y canto alegando motivos de seguridad, aunque, en realidad, fue para ocultar lo que allí pasaba, como en su momento denunciaron públicamente el Grupo Cultural San Gil y la Plataforma de Defensa de El Bosque. En el mes de octubre el Ayuntamiento de Béjar presentó un llamado "proyecto de ajardinamiento", firmado por un arqueólogo, en el que, sin un mínimo de rigor, se preveían intervenciones en otros puntos diferentes de donde se viene actuando, que es en las inmediaciones del Palacete. Parece que ahora nadie se acuerda de dicho documento y, en cambio, se sigue un proyecto firmado por un arquitecto que figura como director, y con intervención de un arqueólogo y una ingeniero técnico agrícola. El proyecto fue aprobado por la Dirección General de Patrimonio con fecha 12 de diciembre pasado. ¡Ojo! Las obras comenzaron el 7 de noviembre pasado, lo que indica que durante varias semanas no tuvieron cobertura legal ni autorización alguna las intervenciones que se realizaron en el BIC-Jardín Artístico El Bosque. Sobre las carencias y deficiencias de este proyecto, que llamaremos de diciembre para distinguirlo del que regía en octubre, José Muñoz ha realizado un extenso informe (Ver informe) en el que, además de lamentar las irreversibles pérdidas por la falta de una prospección arqueológica previa y los daños que puede suponer para el BIC, concluye en que es necesaria la inmediata paralización de las obras en El Bosque y la restitución del espacio alterado a su estado original. La Plataforma para Defensa de El Bosque de Béjar y el Grupo Cultural San Gil han remitido ese informe, acompañado por un escrito de denuncia de la situación, al Jefe del Servicio Territorial de Cultura de Salamanca y al Director General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Para finalizar esta nota se reclama, una vez más, que nuestros gobernantes contesten a los escritos que nuestras Asociaciones les dirigen, en lugar de seguir una despótica política de ignorancia que trata a los ciudadanos como súbditos. Asimismo, se exige la inmediata apertura de El Bosque a los visitantes, en cumplimiento de su derecho al acceso a los bienes culturales, ya que si los miembros del Programa Mixto de Empleo trabajan 37 horas semanales, quedan muchas horas más para el disfrute ciudadano. Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar / Grupo cultural San Gil