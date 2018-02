El 3º Día | 26 Febrero

Lunes, 26 de febrero de 2018

Un repaso por algunas curiosidades del fin de semana deportivo a nivel local, complementadas con varios vídeos llegados de fuera

[HILO MUSICAL]

I want it all, de Queen > Todos aquellos que hayan seguido un poco los Juegos Olímpicos de Invierno en Eurosport o DMAX se habrán quedado con el I want it all de las cortinillas, que por si alguien no lo sabe, pertenece a una canción de Queen, aunque en este caso se presenta en una versión moderna. Nos quedamos con una promo de Eurosport de estos Juegos y con la canción original de Queen:

[MOMENTOS FdS]

- Al 21 doble : El sábado por la mañana se midieron en el Pabellón Eladio Jiménez los dos equipos cadetes de Cazahítos. La formación B, como se puede ver en la imagen, tiene dos números 21:

- Y de repente hace calor : Las previsiones meteorológicas anunciaban bastante frío para el fin de semana, pero en Ciudad Rodrigo ha acabado por hacer calor, de tal modo por ejemplo que el público que estaba en la banda de sol del Francisco Mateos en la tarde del domingo se pudo quedar sin problemas en manga corta. Mientras, en la mañana del sábado, en el duelo de benjamines entre Ciudad Rodrigo y Salesianos en los Campos de Toñete, algún jugador aprovechó su paso por el banquillo para quitarse la camiseta de manga larga que tenía bajo la camiseta de juego.

- Añadimos el baile : Tan buen día se quedó que a los jugadores mirobrigenses no les importó lo más mínimo (aunque alguno se quedase “en chichas”, como ellos mismos dijeron) quitarse las camisetas para la foto final en la que se alinean mostrando esas camisetas a modo de celebración. Dentro de la misma, en esta ocasión añadieron un baile.

- De momento… : Tras el primer gol marcado por el III Juvenil en la tarde del domingo, el River Zamora FS se dispuso a sacar de centro con un único jugador en el círculo central. Sin embargo, el árbitro hizo ir a otro, diciendo “el año que viene todo cambiará, pero de momento…”.

- Cambio de banquillo : Tras temporada y media en el otro banquillo, el cuerpo técnico del Ciudad Rodrigo y los suplentes ocuparon en la tarde del domingo el banquillo del Francisco Mateos donde ya estuvieron en las dos temporadas en las que Aris Marcos estuvo al frente de la nave mirobrigense.

- Como toda la vida : Como es habitual, con el partido entre el Senior del Ciudad Rodrigo y La Cistérniga en juego, en el trozo de césped anexo los chavalines se pusieron a jugar al fútbol, mandando incluso el balón dentro del terreno de juego (el árbitro tuvo que parar el juego para sacarlo, algo que hizo Manu, mandándolo casi fuera del Francisco Mateos). En un momento dado, los chavalines decidieron ‘formalizar’ el juego creando porterías ‘como toda la vida’: “necesitamos 2 abrigos”.

- Cambio hasta de espinilleras : El cambio en la tarde dominical de Maza por Carli incluyó un traspaso de espinilleras, quitándoselas Maza para que se las colocara rápidamente Carli, todo ello para cierta extrañeza del linier.

- Una venganza deportiva : Para completar, unas cuantas cosas curiosas de fuera de Miróbriga. En uno de los duelos de los 1/16 de final de la Europa League se han medido Zenit de San Petersburgo y Celtic de Glasgow, generándose una curiosa ‘guerra de escudos’. En la ida, los del Celtic pusieron un escudo antiguo del Zenit. Pues en la vuelta, los rusos, como escudo del Celtic pusieron…

- Para tomar ejemplo : Hablando del Celtic, unos cuantos en el mundo del fútbol, a todos los niveles, deberían tomar ejemplo de la actitud del capitán del equipo escocés, Scott Brown, en el duelo frente al Aberdeen, tras hacerle una doble entrada:

Aberdeen 0-2 Celtic de Glasgow. El capitán del Celtic, Scott Brown, tiene el balón, recibe dos entradas durísimas y un balonazo. La reacción es de mis favoritas. Menudo genio. pic.twitter.com/8HNyxWSZGA — Albert Ortega (@AlbertortegaES2) 25 de febrero de 2018

- Todo es narrable : Habitualmente las narraciones con pasión se limitan al ámbito deportivo. Pero también se pueden hacer en otros ámbitos. Ojo a cómo se puede narrar un simple desayuno:

Ella preparaba el desayuno y su papá comenzó a relatar el preparado como si fuera un partido de fútbol. Alto crack.



¡¡¡ Dale play!!! ⚽️🔥 pic.twitter.com/8Kyph06iCI — Pelota Tata (@pelota_tata) 24 de febrero de 2018

- Y para los del Atleti : Especialmente pensado para los hinchas del Atlético de Madrid, en el hilo de tweets que empieza en este enlace, https://twitter.com/eibarsestaoX/status/966368354683506693, se repasa la historia del antiguo Estadio Metropolitano de Madrid. La semana pasada se cumplieron 75 años de su reinauguración, tras quedar destrozado durante la Guerra Civil. Dentro del hilo se repasa por ejemplo que el espacio que llegó a ocupar el Estadio tiene una forma parecida al escudo moderno del Atlético.

[+TWEETS]

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 23PJ|41GF|22GC > 13 goles: Alberto Martín; 7 goles: Alberto García; 6 goles: Maza; 3 goles: Carli; 2 goles: Pando, Sergi y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Javi Moríñigo, Wiki, Adrián Gallego y Agudo; +1 en P.P.

+ S3, 16.30h., en Santa Marta de Tormes, frente a la UD Santa Marta

| JUVENIL A – 16PJ|50GF|25GC > 17 goles: Agudo; 9 goles: Jesús; 6 goles: Omar; 5 goles: Samuel; 4 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, Sergio y Juanjo; +1 en P.P.

+ S3, 16.30h., en los Campos de Toñete, frente al Alba de Tormes

| JUVENIL B – 18PJ|61GF|56GC > 14 goles: Diego; 7 goles: Miguel Ángel y José Manuel; 5 goles: Luis y Javi Martín; 4 goles: Jesús Mari y Javi Casti; 3 goles: Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ D4, 13.00h., en los Campos de Neme de Salamanca, frente al Hergar Camelot Helmántica

| CADETE – 16PJ|26GF|47GC > 9 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 3 goles: Raúl; 2 goles: Alberto y Antonio; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Christian e Iker

+ S3, 12.00h., en los Campos de Toñete, frente al Cristo Rey Barrio Vidal

| INFANTIL – 16PJ|26GF|82GC > 10 goles: David Torres; 5 goles: Guille; 3 goles: Luis Criado, Álvaro Castaño y Álvaro Iglesias; 1 gol: Carlos y Antonio

+ D4, 12.45h., en los Campos de Toñete, frente al Cristo Rey Barrio Vidal

| ALEVÍN A – 16PJ|20GF|115GC > 6 goles: Álex Martín; 5 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez; 2 goles: Manuel de la Nava y Pablo Bernal; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ D4, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Cristo Rey Barrio Vidal

| ALEVÍN B – 14PJ|24GF|114GC > 4 goles: Álex Sánchez y Pablo Duque; 3 goles: Jesús y Pablo Domínguez; 2 goles: Christian, Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino; +1 en P.P.

+ S3, 11.30h., en los Campos Vicente del Bosque, frente al Navega C

| BENJAMÍN – 16PJ|102GF|53GC > 28 goles: Álex Sánchez; 17 goles: Diego; 16 goles: Álvaro; 13 goles: Miguel; 8 goles: David; 5 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian; 1 gol: Álex Ramos y Juan

+ S3, 11.30h., en los Campos Vicente del Bosque, frente al Navega B

| PREBENJAMÍN – 14PJ|89GF|32GC > 47 goles: Javier Martín; 21 goles: Álvaro Flores; 12 goles: Eric; 3 goles: Julio; 2 goles: Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ S3, 11.00h., en el Campo de Los Cuernos de Salamanca, frente a Helmántico

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 20PJ|62GF|94GC > 13 goles: Arturo; 11 goles: Asier; 9 goles: Raúl; 8 goles: Marc; 6 goles: Álex; 5 goles: Cholo; 3 goles: David y Álex Francisco; 1 gol: Rubén, Dani y Cristian; +1 en P.P.

+ D4, 16.00h., en Conde de Foxá, frente a El Espinar Arlequín

| JUVENIL - 23PJ|105GF|76GC > 23 goles: Álex Morales; 16 goles: Daniel; 15 goles: Jesús; 13 goles: Óscar; 12 goles: Adrián; 7 goles: Antonio; 6 goles: Alejandro Marquiz; 3 goles: Kamal; 2 goles: Sergio; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +4 en P.P.

+ D4, 12.00h., en La Lastrilla (Segovia), frente a La Lastrilla

| CADETE - 21PJ|137GF|60GC > 35 goles: Jorge; 18 goles: Álex; 16 goles: Andrés; 14 goles: Samu; 12 goles: Sergio; 9 goles: Diego Rubio y Javi; 7 goles: Pablo Martín; 4 goles: Jacobo y Diego Ruiz; 2 goles: Mario, Adrián y David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ D4, 16.00h., en Segovia, frente al Segovia Futsal

| INFANTIL – 14PJ|69GF|38GC > 19 goles: Pablo; 14 goles: Alberto; 12 goles: Miguel; 10 goles: Julio; 8 goles: Corvo; 7 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker; 1 gol: Ángel Luis y Yassin; +1 en P.P.

+ D4, 18.00h., en Conde de Foxá, frente al River Zamora FS

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 14PJ|51GF|54GC > 16 goles: Ratero; 14 goles: Tote; 10 goles: Motta; 5 goles: Carlitos y Carre; 4 goles: Jorge Briz; 3 goles: Chuchi y Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +1 en P.P.

+ S3, 17.00h., en Conde de Foxá, frente a Casa Cheti Alhambra