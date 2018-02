Viajar para encontrarse a uno mismo

Lunes, 26 de febrero de 2018

La mayoría de nosotros sabe lo fácil que es dejarse llevar por la monotonía que nos rodea diariamente. Es evidente que algunos adultos saben gestionar con una mayor dignidad las obligaciones que conlleva ser un adulto en pleno siglo XXI.

Por otro lado, un pequeño grupo de ‘incomprendidos sociales’ por alguna extraña razón somos adictos a salir de nuestra zona de confort en búsqueda de experiencias vitales. Sin embargo, lo que para unos supone la motivación extra necesaria para su vida; para otros, sólo supone un quebradero de cabeza. Sin duda, la felicidad es un tema muy difícil de abordar para el ser humano, justo igual que la infelicidad.

Para muchos de nosotros hablar de nuestras emociones es una tarea demasiada complicada. Quizás sería más fácil si en el colegio además de enseñarnos matemáticas o literatura, nos explicaran cómo gestionar la frustración, la ira, la decepción, u otras respuestas emocionales que iremos sintiendo a lo largo de nuestra vida.

Por supuesto que no tardaremos mucho tiempo en descubrir que es mucho más sencillo culpar a los demás de nuestra infelicidad y de nuestros fracasos antes que rendir cuentas frente al peor juez: nosotros mismos. Quizás, el primer paso sería aprender a querernos más, aceptando nuestros defectos, pero intentando mejorar como persona día a día. De hecho, no debemos sentirnos culpables por querer dedicarnos un poco de tiempo, y es que ninguna afición es descabellada siempre que no hagamos daño a otro ser vivo o a nuestro propio ser.

En este sentido, tampoco deberías sentirte mal si te planteas unas vacaciones en pareja, pero también concibes unos días de viaje en solitario. De igual modo, esto no significa que tu pareja esté en crisis o haya queridas que cicatrizar, simplemente unos días con nosotros mismos nos servirán para oxigenar y favorecer la relación. Al fin y al cabo, lo que buscamos en una pareja es tiempo de calidad cuando estamos juntos, no un simple acumulador de minutos compartidos.

Por suerte, la oferta para mimarnos solos o en compañía es muy amplia a lo largo y ancho de Europa, tal y como señala el portal especializado en alquileres vacacionales Holidu: “Si lo que estamos buscando es un momento de relax en el que darnos un pequeño capricho mientras preparamos nuestro cuerpo y alma para la siguiente estación; una sesión de sauna podría ser una buena opción, ya que en este tipo de spas se relaja todo el cuerpo y la mente. Por ejemplo, en la fría Letonia encontramos un ‘Beer Spa’ situado en Riga en uno de los edificios Art Deco más famosos de la ciudad. Lo más curioso que todos los tratamientos están centradas en la cerveza, incluyendo la propia sauna. No obstante, si lo que buscamos es conectar con la naturaleza, una buena opción es acercarse a los Alpes Austríacos al complejo termal Aqua Dome con unas increíbles vistas y con un área de saunas de 2.000 metros cuadrados. Además, si buscas un toque romántico, los viernes noche podrás disfrutar de un baño a la luz de la luna”.

Por último, resaltar que para pasar un día especial tampoco hace falta viajar largas distancias o gastarnos mucho dinero, y es que en Salamanca tenemos diferentes ofertas de spas, con piscinas de chorros, jacuzzis, saunas, baños turcos, duchas bitérmicas, circuitos exterior e interior y un largo etcétera. Recuerda que nunca es tarde para empezar a cuidarse.