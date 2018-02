Cinco consejos para potenciar tu currículum vitae

Lunes, 26 de febrero de 2018

Un buen currículum tiene que demostrar brebemente ser la prueba de que eres el mejor candidato para el puesto de trabajo que buscas

Cuando estamos en busca de un nuevo trabajo, nuestro currículum vitae se convierte en nuestra mejor carta de presentación, al resumir nuestra experiencia laboral, intereses, capacidades, ideas y habilidades ante nuestro posible empleador. De allí que sea tan importante diseñar el tuyo correctamente y seguir algunos consejos para que el tuyo sea prueba de que eres el mejor candidato para el puesto de trabajo que buscas:

- Domina más de un idioma: en este mundo globalizado y competitivo, saber un solo idioma es insuficiente a la hora de optar por un puesto de trabajo. Esto no aplica necesariamente a todas las áreas, pero ser monolingüe te limita las posibilidades, por ejemplo, de buscar trabajo en el extranjero o con empresas extranjeras en tu país que ofrezcan mejores sueldos.

Nuestro consejo es que si tomaste alguna vez un curso que no terminaste, refuerza tu inglés con clases particulares hasta perfeccionarlo. Aunque tener otros idiomas también ayude, el inglés es casi obligatorio en estos días y no tenerlo entre tus habilidades puede hacerte jugar en desventaja frente al resto de candidatos.

- Diseña tu currículum pensando en el puesto que quiere conseguir: es importante adaptar la información dependiendo del lugar de trabajo y el puesto al que aspires. También debes tomar en cuenta tu profesión, pues si tiene que ver con el diseño (arquitecto, diseñador de interiores, diseñador gráfico) tu currículum debe ser algo más que una hoja en Word.

- No mientas: mentir en el currículum es una práctica más habitual de lo que creemos, pero arriesgada, pues si tu entrevistador te descubre quedas descartado inmediatamente. En la medida en que seas honesto en tu currículum, estarás más tranquilo durante la entrevista y no tendrás miedo de responder a las preguntas que te haga tu empleador; más bien utilízalo como plataforma para reforzar tus habilidades y presentarte de la mejor manera posible.

- No lo hagas demasiado largo: esto está orientado hacia las personas con una amplia trayectoria profesional, como empleados o como emprendedores. Un currículum demasiado extenso puede resultar poco llamativo; lo más recomendable es condensar la información destacando tus mejores proyectos o tus más grandes logros y brindar información extra en tu entrevista si te la piden. Nunca es aconsejable que el currículum sea de más de dos páginas.

- Hazlo cronológico: esta es la manera más organizada para resumir tu vida laboral y lo más recomendable es hacerlo desde la experiencia más reciente hasta la más antigua, sobre todo si has trabajo de manera ininterrumpida en los últimos años. Si has estado parado un tiempo, el diseño en bloque podría ayudarte a disimular los periodos en que has estado en inactivo, de manera que se note lo menos posible a ojos del entrevistador.