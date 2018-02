“Para la Facultad de Comunicación es momento de consolidar y de ampliar horizontes”

Domingo, 25 de febrero de 2018

Carmen María Alonso González, catedrática de Creatividad Publicitaria en la UPSA y nueva decana de la Facultad de Comunicación, un reto que asume con la responsabilidad propia del cargo, “mucho entusiasmo” y con el respaldo de recibir una “herencia muy buena” tras el proceso de adaptación a los nuevos requisitos que el sistema universitario establece. “Es el momento de consolidar y de ampliar horizontes”, “la Facultad ya se puede plantear nuevos desafíos para crecer”, con un objetivo prioritario, el de continuar siendo un referente académico en el ámbito de la Comunicación.

¿Cómo asume el reto de ser decana de la Facultad de Comunicación?

Al principio te asusta un poco porque es un cargo que ya tiene mucha responsabilidad, me intimidé mucho; y luego, una vez que empiezas a asumir que vas a tener que enfrentarte a ello, empiezas a visualizar qué implicaciones tiene, te tranquilizas un poco, y sabes que con el apoyo de tus compañeros lo puedes hacer. Y luego, con una gran alegría, y mucho entusiasmo, porque es una experiencia maravillosa, única.

¿Cuáles serán los objetivos principales o retos a impulsar desde el Decanato?

Llego al Decanato con una herencia muy buena, el Decanato anterior había trabajado mucho para poder adaptarnos a todos los nuevos requisitos que el sistema universitario ha marcado, hemos pasado una etapa muy intensa, la están viviendo todas las universidad, y la Facultad de Comunicación la ha superado con éxito. Recibo eso, y mi punto de partida es hacerlo prosperar, consolidar lo conseguido y avanzar en lo que no ha dado tiempo. La Facultad ya se puede plantear nuevos desafíos para crecer. Ya nos podemos permitir concentrarnos en otros retos, adaptarnos aún más a lo que el mercado está demandando, satisfacer nuevas demandas de los alumnos. Es un momento de consolidar y de ampliar horizontes.

¿En qué grados debe seguir siendo referente la Facultad de Comunicación?

En todos. Realmente estamos muy orgullosos de la Facultad que tiene ahora mismo 4 grados, y se empezó con uno, Periodismo. Todo lo que como Facultad nos hemos propuesto ha sido para bien, hemos sido muy buenos en Periodismo, y se sigue manteniendo aquella herencia, y hemos ido incoporando nuevos grados, Publicidad, Comunicación Audiovisual y Marketing y comunicación, una verdadera innovación en la oferta educativa universitaria y que ahora mismo está en un momento de esplendor. Como Facultad de Comunicación el trabajo no está acabado, hay que seguir observando qué demanda la sociedad, pero está claro que estamos logrando ser competitivos y mantenermos.

La comunicación es, hoy más que nunca, una herramienta esencial que además debemos aprender a gestionar, ¿qué papel deben jugar las facultades de comunicación?

Nuestros propios alumnos ya entran con una experiencia en su rol de comunicadores que antes no había. Nos damos cuenta de que al final lo que más falta hace es lo que estaba en la esencia de los estudios de Periodismo, como facultad somos muy conscientes de que nuestra labor no está tanto en enseñar el manejo de herramientas, tecnología, que también, sino mucho a asentar la capacidad de razonar, de pensar, de gestionar. Siguen teniendo peso las ciencias sociales, las humanidades, todo el tema de reflexión, porque al final es lo que más necesitan para saber gestionar la comunicación y menos tienen. El día a día te hace hábil para el manejo de la tecnología (móvil, tablet...), pero no te prepara para gestionar todo lo que tiene que ver con el pensamiento reflexivo.

¿La formación universitaria es un punto de partida en el camino hacia el mercado laboral?

Los estudios universitarios tienen que ser más que una mera capacitación profesional, una formación sólida que aporte las suficientes capacidades para enfrentarte a los desafíos que te vayas encontrando. Recursos para desenvolverte que tienen que venir de una buena elaoración del pensamiento. Cuando sales al mercado laboral puedes tener un momento de desconcierto, si hemos hecho bien el trabajo formativo tendrás las herramientas necesarias para adaptarte a las peculiaridades de cada puesto de trabajo.

¿Qué papel juega hoy en día la comunicación corporativa?

Es esencial y tiene que ver con el desarrollo del valor de la comunicación como manera de existencia de la propia sociedad. Nuestra sociedad es muy comunicativa, todos estamos comunicando. Las empresas, las instituciones, los organismos... tienen que estar muy centrados en cómo se relacionan, con sus clientes, con el resto de la sociedad. La comunicación corporativa abre un campo en el que confluyen además el grado de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas.

¿Es clave impulsar más la investigación en comunicación?

Vivimos un momento de esplendor para la necesidad de investigar en comunicación, precisamente por los cambios que se están produciendo en la manera que tenemos de comunicarnos, gracias sobre todo a las funcionalidades de la tecnología. La tecnología va por delante, nos ponen herramientas en las manos y como sociedad vamos improvisando, hay que pararse a reflexionar, observarlo, entenderlo y darle sentido, eso a nivel de la tecnología. A nivel de comunicación corporativa, es otro campo muy interesante, o la comunicación política que está ganado mucho peso a medida que la sociedad tiene más acceso a la información.