CCOO denuncia la intransigencia de la patronal de ambulancias en un preacuerdo “inaceptable”

Sábado, 24 de febrero de 2018

La patronal tendrá más de 1,5 millones de euros de ganancias en este convenio y no hace ningún esfuerzo para mejorar los salarios de los 1.800 trabajadores afectados

Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO-CyL) no está dispuesto a seguir el juego de la patronal autonómica de ambulancias Aleca y de UGT ante la firma del reciente preacuerdo que ambas organizaciones han pactado como sustrato del que será nuevo convenio colectivo sectorial de eficacia limitada (2015-2018).

Después de tres años de intensas y conflictivas negociaciones, CCOO expone que ahora ésta y UGT pactan algo que para lo único que sirve es para volver a las condiciones habidas hace ahora seis años (2012). “Y eso no lo vamos a permitir”, ha dejado bien claro Juan Carlos Cáceres, responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-CyL (FSC-CCOO CyL) responsable de las negociaciones por parte de nuestra organización.

“También nos oponemos al referéndum que pide UGT, y que casualidad que apoya sin reservas la patronal. Por lo tanto, desde CCOO mantenemos como válida la consulta realizada hace unos tres meses, en la que los trabajadores y trabajadoras rechazaban la anterior propuesta, parecida a esta”, apunta Juan Carlos Cáceres. En estos momentos hay unas 1.800 personas trabajadoras en la Comunidad en este sector.

El pasado día 29 de enero de 2015 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio para el Transporte Sanitario de Castilla y León formada por parte de la representación sindical por cinco miembros de CCOO y otros tantos de UGT. Desde ese mismo día, CCOO se propuso un objetivo claro: recuperar el 5% que fue arrebatado a todos los trabajadores y trabajadoras y, a partir de ahí, conseguir un convenio digno, tanto en lo económico como en el resto de materias de negociación.

El pasado día 14 de febrero se celebró una nueva reunión del convenio, donde la patronal Aleca mantuvo su ‘pírrica’ oferta económica. “Pero lo que es peor es que la otra organización sindical, UGT, sí la ha aceptado. Ellos han firmado un nuevo preacuerdo, y ya van 3, con el texto final. Esto es inaceptable”, manifiesta Cáceres.

La oferta económica

CCOO, de nuevo, no firma este documento principalmente por lo escaso de la oferta económica. “En anteriores oportunidades ya exponíamos nuestras razones para la no firma, y que ahora volvemos a repetir para que los trabajadores y trabajadoras del sector tengan un conocimiento claro del porque no lo hacemos”:

* La oferta económica ofrecida por Aleca, y aceptada por UGT, es la peor de las ofrecidas hasta ahora. Por tanto, cada trabajador y trabajadora, al menos, va a cobrar 91€ menos al mes (si se tiene el plus de localizado y si es conductor de ambulancia convencional será de 73€ menos, y si se es médico/a o enfermero/a serán 176€ menos) en el conjunto de los años 2017 y 2018.

* El segundo regalo de la oferta económica de ALECA y aceptado por UGT. La patronal, en el pasado año de 2017, ha conseguido unos beneficios de unos 812.000€. Es decir, recibe de la Junta de Castilla y León 1.062.000€, y paga a los trabajadores y trabajadoras unos 253.000€ de atrasos.

* Por si lo anterior fuera poco y no tuvieran ya bastante, la oferta aceptada por UGT para el año 2018, con esa propuesta de variables, es cero. Por tanto, un regalo más.

De nuevo la patronal tendrá unos fuertes ingresos de la Junta de Castilla y León, de los que no va a repercutir nada a sus trabajadores y trabajadoras. La patronal tendrá más de 1.500.000 euros de ganancias con este convenio. Estas, además de otras, son las principales razones por las que CCOO no firma el preacuerdo y que, además, tienen consecuencias negativas muy claras para todo el sector:

El próximo 31 de diciembre de 2018 los sueldos vuelven a la posición de salida, es decir, al año 2012 (6 años después).

Con la subida global del 5% para todo el tiempo que dure el convenio (2015-2018) a duras penas se mantendrá la subida del IPC durante estos cuatro años. De nuevo 6 años de fuerte pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, cuando nos hablan de lo bien que va la economía del país.

“CCOO ya ha dicho no al preacuerdo del convenio por ser totalmente insuficiente, insolidario e injusto. Por lo tanto, pedimos a cada trabajador y trabajadora del transporte sanitario de Castilla y León que reflexione. Y para ello le hacemos la siguiente pregunta: ¿Quieres que la patronal Aleca, con la ayuda de UGT, tenga más de 1.500.000 euros de ganancia en este convenio y no haga ningún esfuerzo para mejorar tu salario? Pregúntatelo, pregúntaselo”, subraya su compañero de FSC-CCOO CyL.