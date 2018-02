Sergio Fernández: “En Guijuelo se han reunido algunos de los mejores sabores de España”

Viernes, 23 de febrero de 2018

GUIJUELO | El conocido chef televisivo inaugura la I Feria Gastronómica de la villa junto al alcalde, Julián Ramos, y el organizador de la matanza, Jesús Merino

La I Feria Gastronómica de Guijuelo ha abierto sus puertas esta tarde en una inauguración apadrinada por el televisivo cocinero Sergio Fernández. En el acto inaugural han estado presentes también el alcalde de la villa, Julián Ramos, la concejala de Turismo, Sandra Méndez y el organizador de la matanza típica, Jesús Merino, quienes han dado la bienvenida a los visitantes y la veintena de expositores que durante los próximos tres días ofrecen sus productos en la carpa instalada en la plaza Mayor.

“En Guijuelo se han reunido algunos de los mejores sabores de España”, destacó el conocido chef en el discurso inaugural, “Contamos aquí con algunas delicatessen que son fantásticas y de primer nivel. Me paso la vida recorriendo la riqueza gastronómica de España y todavía no he encontrado un rincón donde no se produzca algo a primer nivel. Y aquí hay unas cuantas. Llevar el nombre de Guijuelo no me cuesta nada porque su calidad habla por sí misma. Estoy seguro de que esta feria nos vamos a llevar un buen sabor de boca”.

Por su parte, el alcalde, Julián Ramos, señaló que la feria es de pequeño formato de manera premeditada, para mostrar de manera cercana y familiar productos artesanales. “Las buenas y grandes ideas comienzan con algo pequeño. Vamos a hacer de esta feria algo muy grande, pero con la ayuda del público, de los artesanos gastronómicos y con el apoyo de figuras como Sergio Fernández”.

Finalmente, Jesús Merino, restaurador y organizador de la matanza, de cuya programación forma parte la feria, destacó que “Quiero que Guijuelo abra sus brazos a todos los expositores que han traído estos excelentes productos. Estamos encantados de poner la primera piedra de esta feria y esperemos que prospere en un futuro”.

Mañana, sábado 24 y el domingo, 25 de febrero, tendrá lugar el taller de cocina familiar, además de degustaciones de todos los expositores.

PROGRAMACIÓN I FERIA GASTRONÓMICA DE GUIJUELO

SÁBADO 24

10:30 Apertura feria

11:00 a 11:30 Degustación de Artealoe

11:39 a 12:00 Degustación Dulces Manuel Salamanca

12:00 a 12:30 Degustación Museo Delicatessen

13:00 a 13:30 Degustación Marisquería 'Viva Galicía'

14:00 a 14:30 Degustración Aceite Soleae

18:00 a 19:30 Taller 'Cocinando en familia'

20:00 a 20:30 Degustación Quesería Artesanal Cynara

21:00 a 21:30 Licores El Majuelar

DOMINGO 25

10:30 Apertura feria

11:00 a 11:30 Degustación Garrapiñados Mario

11:30 a 12:00 Degustación El Rincón de la Aceituna

12:00 a 12:30 Degustación Albaricoque Degustación

13:00 a 14:30 Taller 'Cocinando en familia'

14:30 Degustación Legumbres de la Armuña, Legumer.

PROGRAMACIÓN MATANZA TÍPICA DE GUIJUELO

23 de febrero

Inauguración de la I Feria Gastronómica de la Matanza en la carpa de la plaza Mayor

24 de febrero

Matanza Típica de las Cofradías Gastronómicas

25 de febrero

Fiesta del mondongo en la plaza Mayor