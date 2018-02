“Si nos atropellan nos vamos a defender con movilizaciones o con huelga indefinida”

Domingo, 25 de febrero de 2018

Los médicos interinos funcionarios de Castilla y León están en pie de guerra ante la posible publicación, en el plazo de dos meses, del Decreto de Estatutarización del personal sanitario del Sacyl por parte de la Consejería de Sanidad. Los afectados, unos 750 en toda la Comunidad (el 40% de médicos de Atención Primaria) y 100 en Salamanca (un tercio de la plantilla de Primaria), se han agrupado recientemente en una plataforma con el objetivo de unificar y canalizar sus reivindicaciones. José Luis Ingelmo es el coordinador de la plataforma de Salamanca y asegura que irán a la huelga si no aportan una solución una situación que califica de “surrealista” porque con este cambio de régimen laboral la única opción que les dan para consolidar su puesto de trabajo es pasar una oposición.

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Nosotros no hemos podido opositar cuando podíamos hacerlo en condiciones de igualdad con los demás opositores porque la Consejería de Sanidad no ha convocado oposiciones desde 1982 hasta 2006 y la consecuencia más importante de la no convocatoria de oposiciones es la acumulación de médicos interinos funcionarios a lo largo de estos años. Ahora la única alternativa que nos dan para consolidar nuestro puesto de trabajo es la oposición, cuando la edad media de un médico rural es de 58 a 60 años. Nosotros no nos oponemos a la oposición, pero no tiene sentido que yo tenga que competir con mi propio hijo en una oposición o que después de 30 años de trabajo tenga que empezar desde cero y en otra provincia y desmontar toda mi vida familiar.

¿Cuáles son las consecuencias del Decreto de Estatutarización?

La estatutarización nos obliga a presentarnos a las oposiciones en condiciones desfavorables con los médicos jóvenes, la inclusión en una Lista Única (desaparece la actual Lista de Funcionarios) con un baremo que nos penaliza notablemente y no se reconoce, de ninguna manera, nuestra aportación a la Sanidad de Castilla y León con tantos años de servicio, algunos más de 30 años. Además, volveríamos a trabajar, en muchos casos, como médicos sustitutos con contratos eventuales que modifican sustancialmente la estabilidad lograda para el final de nuestra carrera profesional.

Como plataforma han presentado su propia propuesta legal a la Junta, ¿en qué consiste?

El pasado 12 de febrero presentamos en la Gerencia de Atención Primaria de El Bierzo una proposición legal de consolidación del colectivo, por la que pasaríamos a la condición de funcionarios fijos mediante una de las tres formas que prevé la ley de función pública: concurso, concurso-oposición o concurso. La anterior vez que hubo una problemática como esta se resolvió con una transitoria, que es un concurso.

También proponemos que la Junta reconozca que se han dado dos circunstancias que han penalizado gravemente al colectivo de médicos interinos funcionarios, como es la falta de convocatoria de oposiciones cada dos años y la falta de oportunidad para varias generaciones de médicos, que están prestando sus servicios en la Comunidad, para abandonar la situación de interinidad y poder adquirir la condición de médicos funcionarios fijos.

¿Irán a la huelga si no se considera su propuesta?

Ahora estamos esperando una contestación y que se abra un proceso de negociación, pero no hay mucho tiempo porque la aprobación del decreto va muy rápido. Si no hay respuesta por parte de la Junta iniciaremos las movilizaciones e iremos a la huelga indefinida. Pensaban que no nos íbamos a unir contra el decreto, pero si nos atropellan nos vamos a defender con movilizaciones, con huelga o con lo que haga falta. También intentaremos paralizar el decreto porque si se aprueba nos mantienen en las plazas pero pasaremos a ser estatutarios interinos hasta el siguiente concurso de traslados, que será en enero de 2019. Esto significa que estaremos en nuestra plaza, como mucho, un año más y ahí es donde viene para nosotros el peligro porque nos trasladarán. Ellos comentan que no echan a nadie, la realidad es que no echan a nadie hasta el concurso de traslados, algo que no se entiende porque la Consejería necesita a los 753 médicos interinos y nos confirma que lo que pretende es disponer de un mejor manejo de las amortizaciones para disminuir el número de médicos en Atención Primaria, reducir el número de consultorios y agrupar a los pacientes en los centros de salud, una medida que no estamos dispuestos a aceptar.

¿Cuentan con el apoyo de sindicatos y partidos políticos?

Todos los partidos políticos están en contra del funcionariado, por lo tanto están de acuerdo en pasar al régimen jurídico estatutario, con muchos menos derechos que el funcionario clásico. Solo Ciudadanos estaba a favor de la consolidación de nuestro colectivo porque entiende que con 60 años no podemos ponernos a estudiar una oposición. Respecto a los sindicatos, contamos con el total apoyo de SIMECAL, que es el nos va a defender y al que nos hemos pasado todos los afectados al surgir este conflicto. Antes estábamos en CESM pero nos ha traicionado, literalmente, al estar de acuerdo con la estatutarización y nos hemos sentido engañados por un sindicato al que hemos estado afiliados 25 años.

Fotografías: Alberto Martín