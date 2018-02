Uso lleva Pedagogía del Esfuerzo al colegio Pizarrales con Avenida, Manuel García y Rubén Sequeros

Viernes, 23 de febrero de 2018

Las jugadoras han podido durante unos minutos compartir su experiencia como deportistas profesionales con varios centenares de chicos y chicas de todas las edades a quienes han tratado de ofrecer sus consejos

El CB Perfumerías Avenida sigue buscando llevar a los más jóvenes los valores que transmite el deporte, dentro del programa Pedagogía del Esfuerzo, desarrollado junto al sindicato de enseñanza USO. En la mañana de hoy, Silvia Domínguez (una de las impulsoras el pasado curso del proyecto) junto a Kim Mestdagh, han visitado el colegio Pizarrales, acompañadas en la mesa por el kick boxer campeón de España y del Mundo Manuel García, así como el deportista de la asociación AVIVA, Rubén Sequeros. Las jugadoras han podido durante unos minutos compartir su experiencia como deportistas profesionales con varios centenares de chicos y chicas de todas las edades a quienes han tratado de ofrecer sus consejos.

La importancia de no abandonar los estudios a la vez que practicas deporte, a pesar de las dificultades para compatibilizar ambas tareas, era uno de los ejes centrales de la charla pues tanto Silvia como Kim son perfectos ejemplos de ello, "recuerdo como, en el Barça, revisaban todos los trimestres las notas y si no aprobabas todas no podías subir con las mayores", comentaba la capitana de Avenida a los más pequeños. Kim, por su parte, probó la experiencia americana, "al llegar a los 18 no sabía si iba a poder dedicarme profesionalmente al baloncesto, así que pude tener la suerte de contar con una beca para ir a EEUU y compaginar allí baloncesto y carrera universitaria". Para todo, evidentemente, hace falta fuerza de voluntad pero como les recomendaba Silvia a los escolares, "con sacrificio cualquier cosa que os propongáis es posible".

La experiencia de Manuel, que ha sido campeón de todo en kick boxing, compatibilzándolo además con dos carreras universitarias y el afán de superación de Rubén, con un accidente hace doce años que le postró en una silla de ruedas pero que no le frena para ser campeón de tiro con arco o practicar deportes como el pádel, sin duda han servido igualmente para que los chicos y chicas presentes se lleven una valiosa lección en la jornada de hoy.