(Más) Semanas grandes de la corrupción

Todo aquello relacionado con la corrupción en este país parece el cuento de nunca acabar. Casos por doquier, y como trasfondo, una cierta sensación entre la sociedad de que existe cierta impunidad o tolerancia hacia quien se enriquece a costa de desviar dinero público ilegalmente hacia su bolsillo.

En las dos últimas semanas, se han visto, a través de los medios de comunicación, pasajes de los juicios que van avanzando sobre los afamados casos Gürtel y ERE, que afectan a la corrupción del PP a nivel nacional y del PSOE de Andalucía.

Asimismo, esta semana Álvaro Pérez “el Bigotes” ha acudido al Congreso de los Diputados a dar explicaciones sobre la financiación ilegal del PP, que se está investigando en una comisión parlamentaria.

Y entretanto, en el Senado se ha podido vivir un intenso rifirrafe entre C’s y PP, en este caso debido a la investigación abierta en la Cámara Alta contra el partido de Albert Rivera, que habría cometido irregularidades en su financiación según el Tribunal de Cuentas.

Quizá de todo esto, lo que haya tenido un mayor impacto mediático es la comisión parlamentaria por la financiación irregular del PP, con las declaraciones de “El Bigotes” como principal figura, y que provocó un cierto seísmo en el seno del Gobierno, al apuntar a figuras que deberían ser investigadas por aparecer en los papeles de Bárcenas, señalando directamente a Ignacio López Del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores Cospedal.

Esto provocó la reacción de Cospedal en una entrevista de radio, tachando de “difamador” a ‘El Bigotes’ y señalando que no hay pruebas de que su marido aparezca en los papeles de Bárcenas, dado que no aparece “su nombre completo y número de DNI”. No obstante, en las anotaciones del extesorero del PP no aparece en ningún caso el número de DNI, al no ser la contabilidad oficial, sino la ‘B’, la irregular, recogiéndose las donaciones o cobros con nombres resumidos ‘para entenderse’.

En este sentido, en los papeles de Bárcenas hay sendas anotaciones que aluden a “López H.” y “López Hierro”, que a priori parecen apuntar directamente al marido de Cospedal, si bien ésta se escuda en que no aparezca su nombre completo o su número de DNI, para intentar justificar que esa anotación de “López Hierro” o “López H.” no se refiere a su marido Ignacio López del Hierro, quien se ha querellado contra ‘El Bigotes’ por dicha acusación, señalando que todo es una campaña de desprestigio contra él y su familia.

Por su parte, ‘El Bigotes’ se quejaba de que los medios hagan “chitón” sobre ciertos personajes sobre los que “ni dicen ni pío de ellos”, aludiendo que “Resulta que los que más aparecen en los papeles de Bárcenas no se les ve en ningún sitio”. No obstante, al ser señalado por ‘El Bigotes’, parece que al marido de Cospedal le tocará declarar en la comisión de investigación del Congreso, algo que también ocurrirá presumiblemente con Ángel Piñeiro, amigo íntimo de Rajoy al que también ha señalado directamente Álvaro Pérez.

En todo caso, ‘El Bigotes’ se siente agraviado por un posible doble rasero a la hora de investigar o sentenciar a quienes estarían implicados en casos de corrupción. Por ello, se preguntaba sobre algunos personajes: “¿En qué comisiones de investigación están? ¿En qué banquillo están? ¿Cómo testigos o como algo? ¿Dónde están? ¿Y yo sí? La justicia debe ser igual para todos y yo no veo justicia igual para todos, entre otras cosas porque el cuñado del Rey está paseando alrededor del lago con sus hijos en Ginebra y yo estoy aquí”.

Y es que parece que ‘El Bigotes’, especialmente dolido por hallarse en prisión, se ha lanzado a acusar a quienes hayan estado implicados en la financiación irregular del PP y que actualmente se hayan fuera no sólo de prisión, sino del proceso judicial abierto por este motivo.