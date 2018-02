Salvemos la Educación y estaremos salvando la sociedad

“Solo los más brillantes entran en el aula”

Esta es la máxima del sistema educativo finlandés, ese al que tanto admiramos o admiran pero del que nada copiamos, ni docentes, ni administración, ni padres...

Hay muchas razones por las que dar un giro a la educación en España, pero desde mi humilde atalaya educativa cada día me choco con muros infranqueables y uno de ellos es la INSIGNIFICANTE importancia que se da al docente a nivel social, se ha llegado a un límite en el que nuestra función es poco más que cuidador por horas; la misma importancia que nos dan unos y otros gobiernos cambiando leyes según cambia el viento, politizando contenidos y objetivos, siendo guiados por “ sherpas del desierto” que o no han entrado en el aula, o salieron bufando de ella; similar al que otros muchos “compañeros del alma, compañeros” muestran con su hacer o no hacer.

Nos plegamos a cada soplo de viento, da igual del punto cardinal del que venga, si hay que bajar contenidos se bajan, si la cuestión es modificar objetivos también decimos sí, que un padre no está de acuerdo con nuestro quehacer, lo cambiamos; que el niño se siente “atosigado” de trabajo, se le da descanso para evitar males mayores...y con estas pautas hemos llegado hasta esta cima ...y ahora o saltamos sin paracaídas o retrocedemos con el riesgo de despeñarnos.

Habría que modificar y volver a la selección del docente cuando se inclina por el magisterio, esa misma por la que muchos de nosotros pasamos, donde realmente demuestras si el duro mundo de la docencia es donde quieres llegar y somos también en su mayoría los que hemos formado parte de la Educación de una generación brillante académicamente que se está dejando ir en la guarda de su futuro y sus descendientes.

Los estudiantes finlandeses despuntan en lengua, matemáticas y ciencias, y buena parte del secreto está en el alto nivel de sus maestros y profesores, ¡ya se está haciendo la primera selección de los docentes! y estaríamos mandando un mensaje social: la importancia máxima de formar a las personas, de la EDUCACIÓN.

Finlandia, ha impuesto una doble selección para los futuros maestros de primaria. La primera fase es nacional.Sólo pueden entrar en la selección los estudiantes que tengan como mínimo un nueve sobre diez en el expediente de bachillerato y en la prueba de reválida estatal, y una segunda prueba: la de las facultades de Educación, una entrevista personal con el comité de selección de la facultad, escribir el resumen de la lectura de un libro, capacidad de comunicación, habilidades sociales y empatía. Si el candidato no supera alguna de estas pruebas, no puede entrar en la Facultad de Educación...

Por cierto, sueldo medio de los maestros finlandeses en primaria es de unos 41.000 euros brutos, algo que dice mucho del valor que se le da en todos los ámbitos.

Pero el éxito educativo de Finlandia no depende sólo de la selección y formación de sus maestros, tiene : estabilidad normativa -sus leyes educativas no cambian cada cuatro años como en España-, el porcentaje del PIB que se dedica a educación es mayor que aquí, la ratio profesor/alumno es menor y se presta gran atención a las necesidades educativas especiales, tanto por arriba como por abajo sin que el grueso de los alumnos tenga que pagar uno u otro canon, y la familia también ASUME una gran responsabilidad en la educación.

Ya que admiramos este formato con todo lo que lo rodea y en las RRSS no cejamos en el empeño de darle boato y alabar los resultados del mismo , por favor cada cual en la parte que nos corresponda,CLONÉMOSLO!!