¿Religión o libertad?

No entendemos esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión

El tema de la religión ha sido siempre controvertido. Para algunos, la religión ofrece al hombre la máxima dignidad y libertad. Para otros es una alienación degradante. Hay quien la tiene por cuestión de gente débil e infantil. Hay quienes sencillamente la toleran y respetan. Otros, en cambio, las denuestan y la combaten, o hacen de ella objeto de mofa o de irrisión.

En los últimos tiempos hemos constatado todas estas posiciones frente a la realidad o el fenómeno de lo religioso. Algunos, incluso, caen en la incongruencia de respetar o defender al islam o a las religiones orientales. Y en cambio desprecian, combaten, o hacen objeto de mofa a la religión católica.

En los últimos tiempos, hemos tenido manifestaciones de ridiculización de los objetos más sagrados para los católicos, sea en manifestaciones carnavaleras o en muestras de ¿arte? Y otras manifestaciones han sido directamente sacrílegas y de profanación, sea de imágenes o del santo sacramento de la Eucaristía, bien en algún sagrario, o directamente en alguna exposición del Santísimo Sacramento.

En algunas ocasiones, estas manifestaciones han sido llevadas a los tribunales de justicia, reclamando castigo y reparación. Y, sin embargo, en más de uno, en más de dos, y en más de tres casos, esa justicia ha sobreseído el caso correspondiente invocando el principio de libertad de expresión. ¿Será que esta libertad de expresión no tiene límites y puede manifestarse aun con expresiones ofensivas para los que profesamos la religión católica?

Es de alabar el hecho de las protestas de personas privadas que se sienten ofendidas, solicitando incluso la adhesión o el voto por medio de cadenas de comunicación cibernética en las líneas de internet.

Recientemente, en el caso de alguna ofensa contra la Virgen, a la que los católicos consideramos la Madre de Dios y honramos con gran respeto, una gran manifestación de jóvenes ha aparecido en las redes sociales bailando una hermosísima jota en la Plaza del Pilar de Zaragoza, en reparación de las ofensas inferidas a la Santa Madre de Jesús. Son reacciones y manifestaciones que fundamentan una gran esperanza de cara al futuro. No enfrentarse a las ofensas con mal humor o enfado, sino responder con actitud de perdón y de relativización de las ofensas, superándolas con actitudes positivas, que muestran la nobleza y el sentido cristiano de quien sabe perdonar y tolera, aun manifestando el desacuerdo en que tengan lugar acciones tan irreverentes e irrespetuosas.

Pero lo que es un acto esperanzador de cara al futuro es la respuesta que en días pasados han dado conjuntamente representantes de la iglesia católica, de otras confesiones cristianas, de organizaciones judías y musulmanas, todas ellas de España.

Se trata de un “Comunicado conjunto de las confesiones religiosas en España ante las ofensas a los sentimientos religiosos”.

La Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España hacen público un comunicado conjunto ante las ofensas a los sentimientos religiosos. En el texto, muestran su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. Ante esta situación, piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes.

Dicen, en concreto, que “Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos emprendido juntos, desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos”.

Y siguen: “Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de la naturaleza perversa de sentimientos, discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o religión”.

Lamentan los manifestantes que aún se sigan dando acciones de “discriminación o delitos de odio por motivos religiosos”.

Y expresan la denuncia de que “Las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia”.

Y la denuncia sigue expresándose con toda contundencia: “No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión. La libertad de expresión, como se sabe, no es un derecho absoluto. Tiene sus límites, como todo derecho, y no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, como son la libertad religiosa y los sentimientos religiosos vinculados a esa libertad, claramente definidos y protegidos en nuestra legislación”.

Finalmente se comprometen a “seguir trabajando junto al resto de la sociedad española en nuestro compromiso y contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la convivencia en libertad en aras del bien común”.

“Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes”, concluyen.

Gracias, queridos dirigentes religiosos de España por esta señalada expresión de ecumenismo.