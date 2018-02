Casino, probabilidad y suerte

Martes, 20 de febrero de 2018

El casino está muy relacionado con la probabilidad y la suerte, aunque no de la manera que muchos piensan

Ya tenemos claro que en este tipo de juego participan dos bandos: por una parte el jugador que acude al casino (tanto de forma física, como online), y por otra parte tenemos a la casa o a la banca.

La gran mayoría de los jugadores que van a jugar a una mesa lo harán por diversión, o quizá por adicción, sin pensar demasiado en lo que están haciendo; es decir, no tienen reglas o no siguen un plan con detalle. Prácticamente todo se basa en seguir sus impulsos y en las emociones del momento. Pueden cambiar de oferta de forma continuada, de color, la mesa, algo que no está mal, ya que forma parte de su diversión.

Sin embargo, lo que hace el segundo jugador, el casino, es siempre lo mismo: habrá una serie de reglas que tienen que cumplir y esto no es muy divertido. Harán girar una ruleta, verán un resultado, recolectarán y pagarán las apuestas, volverán a lanzar de nuevo la bola y se repetirá el proceso una y otra vez.

En los casinos online funcionan de la misma manera, con la particularidad de que todo lo hará una máquina, además de haber ciertas ventajas como los bonos de casino, siendo uno de los más demandados el Luckia Casino código promocional 2018.

¿Cuestión de probabilidades?

¿Cómo determina el casino que va a ganar dinero a largo plazo? Básicamente porque las probabilidades están a su favor.

Hay un 18 de 37 probabilidades de que salga el color rojo (es decir, un 48,65%).

Hay un 18 de 37 probabilidades de que salga el color negro (otro 48,65%).

Además, hay 1 de 37 probabilidades (2,70%) de que salga el 0 (es decir, que gana la banca).

Es decir, que el casino tiene una ventaja de un 2,70% sobre el jugador en cada apuesta que se haga. Analizando este valor, por cada 100€ que se apuesten en la mesa, ellos van a ganar 2,70€ sin importar el número que haga salido, sin que haya un ganador o perdedor, ni que importen las sumas, o ningún otro factor. Si un jugador hace una apuesta de 100€ al rojo, a la banca no le va a importar, ya que estadísticamente habrán ganado 2,70€.

Los apostadores profesionales establecen estrategias teniendo en cuenta ese pequeño porcentaje fijo, lo que consigue que sus posibilidades de éxito sean más elevadas. Si vas a apostar a nivel profesional, tú también debes tenerlo en cuenta