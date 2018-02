El 3º Día | 19 Febrero

Lunes, 19 de febrero de 2018

Un repaso a algunas imágenes curiosas del fin de semana postcarnavalero, también con algunos árbitros como protagonistas

Let Everyone Shine, de Insooni > España ha obrado el milagro de volver a subir al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno, y no sólo una vez, sino dos, de la mano de Regino Hernández y Javier Fernández.

Hacía 16 años que un español no subía al podio en los Juegos Blancos, aunque la última vez que eso ocurrió la cosa acabó mal: el esquiador de fondo Johann Mülhegg (de origen alemán) dio positivo en los controles antidopaje tras ganar 3 oros en Salt Lake City’2002, y evidentemente, perdió las preseas.

En estos primeros Juegos del tridente asiático (tras Pyeongchang’2018 vendrán Tokyo’2020 y Pekín’2022), nos quedamos con la canción oficial que ha tenido el relevo de la antorcha olímpica camino de los Juegos que están todavía en marcha.

[MOMENTOS FdS]

- Más árbitros : Este fin de semana no he visto a ningún árbitro ayudando a colocar barreras, pero los que han estado en los Campos de Toñete han interactuado también bastante con los jugadores. Por un lado, el joven árbitro mirobrigense Carlos Martín Palacios, que arbitró en las mañanas de sábado y domingo, se hinchó a atar cordones de las zapatillas de los jugadores prebenjamines de Ciudad Rodrigo y Chamberí.

Por otro lado, el árbitro de los encuentros de cadetes y juveniles se encargó él mismo en el partido de juveniles de retirar a un par de jugadores mirobrigenses que habían caído lesionados cerca de la banda. Cuando se lesionó el primero de ellos, Calama, hizo incluso el ‘diagnóstico’. Le preguntó que si había sentido “como si fuera una aguja pinchada o un golpe duro”. Calama le dijo que un golpe duro, y el árbitro dijo que “para fuera, que no puedes jugar más”, añadiendo eso sí un consejo, “pero no te quedes mucho en el suelo” que hace frío.

- A la espera : Concluido el citado partido de prebenjamines, los jugadores se saludaron, pero una de las integrantes del Chamberí se quedó rezagada, y cuando fue a saludar a los mirobrigenses, éstos ya estaban atareados preparando la piña final, teniendo que ‘esperar’.

- En busca de Juanlu : En este partido no estuvo en el banquillo uno de los responsables del Ciudad Rodrigo, Juanlu, pero los chavales no quisieron que se perdiese la piña final, y allá que salieron corriendo a por él.

- Antes de tiempo : Transcurridos varios minutos del descuento del duelo de juveniles entre Ciudad Rodrigo y Unionistas, el balón se salió del recinto por la zona anexa a la grada, girándose el árbitro hacia el otro lado para pedir otro balón para seguir jugando. Sin embargo, en el banquillo mirobrigense entendieron que estaba pitando el final, celebrando el triunfo antes de tiempo. En la imagen se puede ver a Omar y Juanjo riéndose de esta celebración anticipada.

- Consumición gratis : La victoria había sido sufrida, por lo que el técnico mirobrigense Joaquín Chanca invitó a todos sus jugadores a tomar algo por la noche en su bar, La Tertulia.

- Técnicos ‘amenazantes’ : A lo largo del sábado, hubo al menos dos ‘amenazas’ de sustituciones. En el duelo de prebenjamines, el técnico del Chamberí le dijo a uno de los suyos “te voy a hacer el cambio como no bajes”. Mientras, en el duelo de cadetes, uno de los jugadores estaba piando mucho, por lo que el técnico le dijo: “Rodero, la próxima vez que hables te cambio”.

- Invitación carnavalera : Casi todas las competiciones deportivas pararon en Carnaval (aquellos equipos mirobrigenses a los que les tocaba jugar adelantaron sus partidos), aprovechando el Miróbriga Futsal para hacer una invitación a uno de sus rivales ligueros.

- Agradecidos : Y otra cosa de los días de parón: el agradecimiento vía Twitter del Navega al Ciudad Rodrigo por la camiseta de ánimo enviada al chavalín que está luchando contra un cáncer.

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 22PJ|39GF|21GC > 13 goles: Alberto Martín; 6 goles: Maza; 5 goles: Alberto García; 3 goles: Carli; 2 goles: Pando, Sergi y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Javi Moríñigo, Wiki, Adrián Gallego y Agudo; +1 en P.P.

+ D25, 16.30h., en el Francisco Mateos, frente a La Cistérniga

| JUVENIL A - 15PJ|49GF|25GC > 16 goles: Agudo; 9 goles: Jesús; 6 goles: Omar; 5 goles: Samuel; 4 goles: Víctor; 3 goles: Miguel Ángel; 1 gol: Lemus, Jorge, Maca, Sergio y Juanjo; +1 en P.P.

+ D25, 16.00h., en Carbajosa de la Sagrada, frente al Carbajosa de la Sagrada

| JUVENIL B – 17PJ|59GF|54GC > 14 goles: Diego; 7 goles: Miguel Ángel y José Manuel; 5 goles: Luis y Javi Martín; 4 goles: Jesús Mari y Javi Casti; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Jorge; 1 gol: Álvaro, Iván, Koke y Roberto Criado; +1 en P.P.

+ S24, 16.30h., en los Campos de Toñete, frente al Atlético El Encinar

| CADETE – 15PJ|24GF|46GC > 9 goles: José Manuel; 5 goles: Luismi; 2 goles: Alberto y Raúl; 1 gol: Manuel, Marcos Sánchez, Dani, Antonio, Christian e Iker

+ D25, 11.30h., en Carbajosa de la Sagrada, frente al Carbajosa de la Sagrada

| INFANTIL – 15PJ|25GF|76GC > 10 goles: David Torres; 5 goles: Guille; 3 goles: Luis Criado y Álvaro Castaño; 2 goles: Álvaro Iglesias; 1 gol: Carlos y Antonio

+ D25, 18.00h., en Carbajosa de la Sagrada, frente al Carbajosa de la Sagrada

| ALEVÍN A – 15PJ|20GF|112GC > 6 goles: Álex Martín; 5 goles: Rodrigo Lucas; 3 goles: Cristian Rodríguez; 2 goles: Manuel de la Nava y Pablo Bernal; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ D25, 13.20h., en Carbajosa de la Sagrada, frente al Carbajosa de la Sagrada

| ALEVÍN B – 13PJ|21GF|109GC > 4 goles: Álex Sánchez; 3 goles: Jesús y Pablo Domínguez; 2 goles: Christian, Juan, Diego y Pablo Duque; 1 gol: Santi Merino y Ángel; +1 en P.P.

+ S24, 11.30h., en los Campos de Toñete, frente al Atlético El Encinar

| BENJAMÍN – 15PJ|98GF|50GC > 28 goles: Álex Sánchez; 15 goles: Diego; 14 goles: Álvaro; 13 goles: Miguel; 8 goles: David; 5 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez y Nourdin; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian; 1 gol: Álex Ramos y Juan

+ S24, 13.00h., en los Campos de Toñete, frente al Salesianos Salamanca

| PREBENJAMÍN – 13PJ|75GF|32GC > 41 goles: Javier Martín; 17 goles: Álvaro Flores; 10 goles: Eric; 3 goles: Julio; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ S24, 13.15h., en los Campos de La Salud de Salamanca, frente a Trinitarios

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 19PJ|56GF|88GC > 13 goles: Arturo; 11 goles: Asier; 9 goles: Raúl; 7 goles: Marc; 5 goles: Álex; 3 goles: David y Cholo; 2 goles: Álex Francisco; 1 gol: Rubén, Dani y Cristian.

+ S24, 17.00h., en Venta de Baños (Palencia), frente al Sani 2000

| JUVENIL - 22PJ|98GF|74GC > 21 goles: Álex Morales; 15 goles: Daniel; 13 goles: Óscar y Jesús; 12 goles: Adrián; 7 goles: Antonio; 4 goles: Alejandro Marquiz; 3 goles: Kamal; 2 goles: Sergio; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid y Samuel; +4 en P.P.

+ D25, 16.00h., en Conde de Foxá, frente al River Zamora FS

| CADETE - 20PJ|133GF|57GC > 34 goles: Jorge; 16 goles: Andrés y Álex; 14 goles: Samu; 12 goles: Sergio; 9 goles: Diego Rubio y Javi; 6 goles: Pablo Martín; 4 goles: Jacobo y Diego Ruiz; 2 goles: Mario, Adrián y David; 1 gol: Pablo Ramos; +2 en P.P.

+ D25, 18.00h., en Conde de Foxá, frente al River Zamora FS

| INFANTIL – 13PJ|69GF|35GC > 17 goles: Pablo; 13 goles: Alberto; 12 goles: Miguel; 10 goles: Julio; 8 goles: Corvo; 7 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker; 1 gol: Ángel Luis y Yassin; +1 en P.P.

+ S24, 17.30h., en Laguna de Duero (Valladolid), frente al Laguna FS

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 13PJ|50GF|48GC > 16 goles: Ratero; 14 goles: Tote; 10 goles: Motta; 5 goles: Carlitos; 4 goles: Jorge Briz y Carre; 3 goles: Chuchi y Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +1 en P.P.

+ S24, 16.30h., en Villavieja de Yeltes, frente a Villavieja de Yeltes