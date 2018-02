Un buen mantenimiento alargará la vida de tu impresora

Lunes, 19 de febrero de 2018

Las impresoras pasaron de ser un elemento vital en una empresa a ser parte de las herramientas usadas en un hogar convencional. Todo el mundo que tenga en casa un ordenador al lado de él, el compañero de viaje ideal, es una impresora.

Gracias a ellas podemos tener los documentos importantes de manera física y tenerlos bien guardados en casa. Esto es necesario ahora más que nunca ya que muchas personas, que son emprendedoras, realizan sus trabajos desde la comodidad del hogar. Facturas, albaranes, cartas comerciales y otros documentos empresariales se convierten en el día a día de una persona que trabaja en casa y para la que resulta necesario disponer de una buena impresora en casa.

Para que la impresora dure largo tiempo hay que proporcionarle el mantenimiento más adecuado. Éste comienza con la elección de una buena tinta y toner hp. Hoy el gran debate está entre comprar tóner originales o quedarse con los compatibles. Para muchos, la diferencia entre uno y otro se basa en el precio. Para una casa puede ser demasiado tener que pagar lo que cuestan unos tóner originales mientras que, unos compatibles, están más al alcance de la economía de una familia. Dependiendo del uso que se le quiera dar a la impresora uno se decidirá por uno tipo de tóner u otro. Al igual que decidirá el tipo de impresora que quiere o necesita.

La impresora del futuro

La tecnología avanza con mucha rapidez en todo tipo de campos y el de las impresoras no va a ser distinto. Estamos acostumbrados a las impresoras de tóner que son las más conocidas y usadas. Solo reemplazar el tóner que necesita y sigue funcionando. Para una mejor calidad en el trabajo se ha diseñado las impresoras con láser. Funcionan de una manera muy rápida para realizar el trabajo en menos tiempo y los diseños que se quieren copiar tienen acabados de gran calidad. Estas impresoras funcionan con dos sistemas distintos, llevan tóner y tambor. Gracias a este sistema que usa ambos sistemas consigue que las impresiones sean mucho mejores.

Al llevar dos sistemas diferentes para imprimir hay personas que se preguntan cuál es la diferencia entre toner y tambor hp. Esta duda aparece, en especial, cuando es necesario que se reemplace alguno de los dos sistemas y poder hacer un mantenimiento correcto para que la impresora pueda funcionar lo mejor posible por más tiempo.

Hay que saber que dependiendo de la marca los sistemas pueden ser independientes o ser necesario que, en caso de romperse uno de ellos, haya que cambiar todo el sistema entero. Esto es debido a que vienen unidos como si fueran uno solo y por lo tanto es necesario que se reemplace entero. Por otro lado la ventaja consiste en que, al ser una sola pieza, es más sencillo de reemplazar. Cada uno debe estudiar ambos sistemas, impresora láser con sistemas independientes o conjuntos, y comprar la que más se adecúe a sus necesidades.

Como pasa con todas las impresoras llegará un momento en el que el tóner ya no tenga tinta y haya que cambiarlo. Dependiendo del uso que se le esté dando a la impresora tardará más tiempo o menos en necesitar que se cambie. El tambor es lo que podemos llamar el sistema láser. Con el paso del tiempo también puede desgastarse por el uso y que sea necesario hacer un cambio porque las impresiones empiezan a no verse en condiciones. El mantenimiento de ambos sistemas es importante para que la impresora tenga una vida útil larga.

Cómo contribuir a que la impresora tenga una vida útil larga

Cuando uno está contento con un producto o herramienta que ha comprado intenta por todos los medios a su alcance que no se estropee. Tener que cambiarlo porque se haya estropeado puede implicar un gasto de dinero muy grande y comprar una nueva impresora con la que, tal vez, no se esté tan contento. Por eso, es imprescindible que se le preste atención a la manera como se está cuidando la impresora. Cuánto mejor sea su mantenimiento, más tiempo será su duración.

Para alargar la vida de tu impresora hay que tener mucho cuidado cuando la abras para limpiarla. Las piezas suelen ser frágiles. Ten en cuenta que, a la hora de limpiarla, es mejor que no esté enchufada para que no haya ningún susto. Siempre es mejor seguir los consejos que se den en el folleto que viene en la caja de la impresora sobre las característica de la misma. En las instrucciones de uso vendrán algunas normas para poder mantener limpia la impresora de la manera adecuada. Debes saber que existen productos específicos para ayudar con la limpieza y el mantenimiento de las impresoras que te hará el trabajo mucho más sencillo.

Una de las cosas que más puede afectar a la impresora son los atascos. Cuando estos ocurran lo más importante a tener en cuenta es no sacar a la fuerza el papel que lo haya provocado, esto puede producir daños en la impresora. Hay que tener paciencia y tirar poco a poco teniendo la precaución de que el papel no se rompa. Colocarlas de manera adecuada, no poner gran cantidad de hojas que la impresora no pueda soportar y que las hojas estén en perfecto estado son algunos de los trucos que evitarán los atascos en la impresora.

Tóner de repuesto

¿Te ha pasado alguna vez que hayas ido a imprimir algo y resulta que no tienes tinta? Si el documento era algo importante puede traer problemas. Ahora hay que esperar, ir a la tienda y comprar rápidamente un tóner nuevo del color que se haya gastado para poder imprimir. Carreras y tiempo desperdiciado. Lo mejor es ser previsor y tener algún tóner de más en casa o en la oficina para que no se agote la tinta.

No hay que esperar a realizar un documento y darnos cuenta de que falta tinta. Tener tóner de repuesto siempre es mejor porque la tinta siempre se acaba cuando uno más lo necesita.