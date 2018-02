La primera flor

Martes, 20 de febrero de 2018

Temblando me dejaste cuando contemplé tu imagen, pura, acariciada por la leve brisa que buscaba tu aroma para impregnarlo todo en este día de febrero, un leve suspiro entre bancales allá donde el Tormes entrega su cristalina sangre al Rey de la meseta, aquí entre arribanzos, majuelos y júmbrios, donde la eternidad es posible.

No quiero dejarte sola porque siento que mi piel comienza a languidecer si no estoy aquí, que a mi cuerpo le duele la soledad cuando tú no estás; siento cómo mi carne se desgarra, cómo mi corazón se rompe cuando me alejo de ti, de tu almendro, de tus pétalos blancos, de tu mirada eterna. Y lloro por ti, por esa primera flor que hoy descubrí.

Texto y fotos: Miguel Corral

Imágenes tomadas en Ambasaguas (Villarino)