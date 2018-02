“Siempre digo que soy salmantina, pero primero albense”

Domingo, 18 de febrero de 2018

Hablamos con Eva María Alonso, un rostro conocido en Alba de Tormes que forma parte del equipo comercial de Avanteselecta, una distribuidora de vinos con nueve bodegas propias

Éramos muchos los albenses que no habíamos vuelto a saber de ti. Nos volvimos a "rencontrar" contigo hace más de un año cuando se publicó una fotografía tuya en el periódico EL ESPAÑOL comiendo con el rey Juan Carlos I. Nos quedó claro, eres la asesora personal en vino del monarca emérito...Cuando ves el artículo por primera vez, cuando lo lees, ¿Qué pensaste?

¡La que se ha liado!. Me preocupé porque nunca había dicho nada sobre el tema, ni siquiera lo sabían mis amigas de Alba de Tormes, ni clientes, el comentario del periodista creo tampoco estuvo acertado. Pero entiendo que sorprendiera.

Todos nos quedamos con el titular "El otro secreto femenino del rey emérito: Eva, su sumiller, al descubierto". Podíamos pensar que estás en contacto diario con el monarca, sin embargo no es así. Eres delegada comercial en Madrid de Avanteselecta. ¿Qué es Avanteselecta?.

Avanteselecta es una distribuidora de vinos con 9 bodegas propias en las principales D.O. de España.

¿Cuáles son tus funciones dentro de la distribuidora?

Yo formó parte del equipo comercial y mi función es dar a conocer nuestro vinos y nuestra filosofía en Madrid.

Estudiaste la carrera de Ingeniero Técnico en Informática en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo nace tu pasión por los vinos?

Dos mundos tan diferentes. Me encanta todo lo relacionado con la informática pero me llamaba la atención el mundo del vino más que el propio vino que tengo que reconocer que no me gustaba mucho. Y eso que ya mi abuelo hacía vino.

¿Cómo pasas de finalizar tus estudios de ingeniera a estudiar para ser sumiller?

Conozco a Manuel y a Nicolás de la Hostería Don Fadrique y son ellos los que me ayudan a abrirme camino y a mostrarme este mundo tan apasionante. Y así decido irme a Madrid para estudiar más.

2018 es un año especial en Alba de Tormes. Sabrás que se ha elegido un Vino Jubilar Teresiano, que apenas ha tenido transcendencia entre los establecimientos hosteleros de la villa ducal. Como albense, conociendo la figura de Santa Teresa ¿Qué tipo de vino podría acoplarse a su vida, personalidad y obra?.

¡Qué complicado! Uno solo es difícil pero creo que 'El Microscopi' de Irene y Laurent es el que más se podría acercar porque todos los beneficios de la venta de este vino van destinados a la adquisición de un microscopio para el Instituto Oncológico Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona.

¿Cómo definirías el momento actual que vive el sector vinícola nacional?

España es el tercer país productor de la Unión Europea y el primer exportador del mundo. El vino español tiene una calidad increíble a precio más que asequible y seguimos consumiendo poquísimo.

¿Qué vino nos recomendarías para acompañar una chanfaina, un jamón ibérico o un hornazo?

Para una chanfaina un blanco fermentado en barrica como puede ser Naiades o un tinto con un toque de acidez y mineralidad como puede ser Sin Blanca de Las Arribes. Para el jamón yo aconsejaría un jerez, La Janda de Álvaro Domec por ejemplo y para un hornazo un tinto con personalidad como La Celestina de Ribera del Duero.

¿Cuántos años de tu vida pasaste en Alba de Tormes?

En total 17 años, vivía en la calle Beltrana. Estudié en el Colegio Santa Isabel y en el por entonces Instituto Gran duque de Alba, actual IES Leonardo da Vinci.

¿Cuántos lazos te siguen uniendo a la villa ducal?

En Alba tengo prácticamente a todas mis amigas con las que estudié y por lo menos una vez al año nos juntamos.

¿Qué es lo que más echas de menos de Alba?

Alba de Tormes es una villa preciosa. Echo de menos la vida que viví allí, lo pasé muy bien en Alba, siempre digo que soy salmantina pero primero soy albense.

¿Qué recuerdos de tu niñez y juventud no puedes olvidar de tu estancia en Alba?

De niñez bajar a Cubinos a jugar a la comba y a la goma con mis amigas, pasear con mi abuelo, ir a buscar agua a la fuente del Cornezuelo. De mi juventud salir a pasear por el Espolón y a bailar con mis amigas.

Cuando vienes a Alba ¿Qué te gusta hacer?

Ver a los que eran mis vecinos de la Beltrana que se convirtieron en familia y quedar con mis amigas que nos lo pasamos genial y nos reímos muchísimo.