Albariño Goda 2016, aroma a cítricos y de sabor fresco y equilibrado

Viernes, 16 de febrero de 2018

Hoy la asociación de cata de vinos Cata Añada presenta una de sus típicas catas ciegas:

ALBARIÑO GODA 2016 (Rías Baixas)

El vino Rías Baixas pertenece a la DO que se sitúa en las rías de Galicia del sur. Rías Baixas se compone de 5 subzonas: Val do Sanés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla. Estas subzonas producen sobre todo Albariño, uva de gran prestigio siendo la denominación punto de referencia de la vinicultura gallega. La D.O. está situada entre Pontevedra y La Coruña siendo su clima atlántico con temperaturas suaves y alta humedad.



El vino Rías Baixas se extiende en más de 3.600 hectáreas, con 204 bodegas cosechando caldos de gran prestigio en España y en el extranjero. Los vinos de la D.O. reciben en cada añada premios y galardones en las mayores ferias y catas del mundo.



Las variedad de uva más utilizada para el vino Rías Baixas es preferentemente la Albariño, cepa autóctona. Además, para los blancos se utiliza el loureira blanca (o marqués), treixadura y caiño blanco. Con el Albariño, tendrás vinos de color amarillo paja, potentes y mucho aroma. En los tintos, aunque muy poco producidos, las cepas son: caiño tinto, espadeiro, loureira tinta y sousón.

ALBARIÑO GODA 2016

ASPECTO: Brillante, cristalino, color amarillo pajizo con reflejos verdosos, de intensidad media con notas maduras.

OLOR: predominan las notas florales de azahar, y frutales de limón y naranja, todas ellas sutiles.

SABOR: Fase gustativa envolvente, suave, fresco y equilibrado, retro nasal persistente con recuerdos a cítricos maduros.

RELACION CALIDAD/PRECIO: 4,50 Euros, BUENA

PUNTUACION: 85

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

MARIDAJE: Pasta, marisco, comida vegetariana, pescado blanco, tentempiés y aperitivos.

Director de cata: Arturo de la Torre.

Edición: Javier Bragado.