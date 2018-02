Los peatones en Salamanca (1).

Paso de peatones imposible de cruzar de una sóla vez.

Hace poco Ganemos Salamanca presentó una serie de directrices sobre movilidad urbana para ser consideradas por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, que es quien tiene la capacidad y competencia para hacer de ella un lugar más habitable, saludable y seguro. Directrices lógicamente encaminadas a mejorar la seguridad de los peatones, la inmensa mayoría de usuarios de la calle según el Plan de Movilidad.

Esta misma semana insistió pidiendo modificar la duración de los semáforos, los ciclos semafóricos de tiempo, que regulan pasos de peatones, en concreto el tiempo que se concede graciosamente a quienes han de cruzar ese punto. Sí ese 60’5% de viajes de movilidad interna en la ciudad, 51% si consideramos también a los que acceden desde fuera de nuestro término municipal, que lo hacen de la forma más saludable posible: caminando. La respuesta del equipo de gobierno, que rezuma sabiduría y conocimiento del tema es “eso es lo que hay, los ciclos son así”. Aunque haya lugares donde a los peatones no les dé tiempo a cruzar no pasa nada. Recordemos, solo por poner un ejemplo, que más del 26% de nuestros convecinos tiene más de 65 años, y la edad no mejora precisamente sus reflejos y situación física.

En todo lo relacionado con la movilidad, urbana o no, la velocidad resulta clave. A mayor velocidad mayores probabilidades de morir atropellado, o simplemente morir en un accidente. Dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reducir un 5% la velocidad media puede reducir el número de accidentes mortales hasta en un 30%. Pero qué van a saber ellos ante las lumbreras que nos gobiernan, elegidos por los ciudadanos por cierto. La nada sospechosa Dirección General de Tráfico (de ser antisistema ecologista) decía en su revista “Tráfico y Seguridad Vial” nº 230 de 2015 que a 40 km/h el 45% de los atropellados mueren. Cifra que se rebaja al 5% si la velocidad máxima permitida es de 30 km/h. Velocidad esta que aconsejan y piden multitud de expertos y organizaciones sociales de todo tipo.

Y hablando de velocidades, también está la que necesita una persona que camina para cruzar un paso de peatones semaforizado. Y la también nada sospechosa RTVE, sí la televisión pública que maneja el PP a su capricho, nos dice en un espacio llamado Seguridad Vital fechado el 13 de marzo de 2017 que la norma de la Comunidad de Madrid (otra entidad nada sospechosa de antisistema ecologista y, vaya, gobernada por el PP) es que la velocidad para los peatones sea de 0’5 metros/segundo, mas 3 segundos de seguridad. Por ejemplo, para el paso de peatones de la Puerta de Zamora junto a la Iglesia de San Marcos se aconsejaría 37 segundos de duración para sus 17 metros de ancho. La anchura de los carriles de circulación en Salamanca varía desde 3 metros y algunos centímetros (3’20 por ejemplo en el proyecto del Paseo de Canalejas) hasta 3’5 metros. Desconozco si la Junta de Castilla y León, a la que aspira nuestra lumbrera mayor, dice algo del tema.

Paso de peatones semaforizado en el Paseo de Carmelitas.

Hace unos cuantos años, el tampoco nada sospechoso periódico conservador de “La Vanguardia” promovió una campaña ciudadana de amplia repercusión en Barcelona para que la velocidad de referencia para los semáforos de esa ciudad fuera al menos de 0’6 metros por segundo para los peatones. Dedicó semanas al tema, aunque recientemente vuelve sobre él, lo que dice mucho de la sensibilidad de los políticos (aunque este mal generalizar). Aquí lo más que llega alguno de ellos en papel es a ser vocero acrítico del equipo de gobierno.

Referencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS):

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/road-safety-report/es/

Revista “Tráfico y Seguridad Vial” nº 230:

http://www.dgt.es/revista/num230/mobile/index.html#p=23

Seguridad Vital - Radar – Semáforos:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/seguridad-vital/sv-radar-semaforos/3942291/